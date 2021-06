Duka trvá na omluvě, žene náznak orálního sexu k Ústavnímu soudu

Kardinál Dominik Duka a jeho právník Ronald Němec podají ústavní stížnost proti rozhodnutí soudů, že nemají nárok na omluvu za zásah do svých osobnostních práv, údajně způsobených uvedením dvou her na festivalu Divadelní svět Brno. České televizi to potvrdil advokát Němec.