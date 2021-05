Duka se omluvy za provokativní divadlo nedočká, soud zamítl dovolání

Kardinál Dominik Duka a právník Ronald Němec podali žalobu na brněnské Centrum experimentálního divadla a Národní divadlo Brno. Kvůli kontroverzním divadelním hrám Duka žádal omluvu za zásah do svých osobnostních práv.



Dovolání, které Duka s Němcem podali k Nejvyššímu soudu, však jeho senát dnes odmítl. Divadla se tak za uvedení kontroverzních her omlouvat nemusí.

Pokud kardinál chtěl vyjádřit rozhořčení nad obsahem her, mohl aktivně vystupovat na veřejnosti a využít autoritu svého úřadu, naznačil Nejvyšší soud v rozhodnutí, které zpřístupnil na úřední desce.



„I ke skutečně zasvěcené a přesvědčivé roli v takové diskusi by ovšem byla zapotřebí znalost celého obsahu a vyznění her, kterou žalobci nedisponují,“ poukázal soud na to, že Duka ani Němec představení neviděli.



Žaloba se týkala uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět v květnu 2018. Inscenace vyvolaly vlnu negativních reakcí. Některým lidem vadila jejich údajná obscenita a způsob zobrazování křesťanských symbolů.



Obě hry provokativní formou zobrazovaly některé křesťanské symboly a kritizovaly jednak římskokatolickou církev, jednak západní pohled na muslimský svět. Podle rozsudku však nešlo o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání.



Divadlo má provokovat k myšlení

Postup divadla podle kardinála silně zasáhl do jeho vyznání. To však soudy postupně odmítaly.

Nejvyšší soud připomněl, že právní řád zaručuje jak svobodnou volbu náboženství a právo nebýt kvůli tomu vystaven urážkám, tak právo na svobodu projevu, která se vztahuje také na šokující či znepokojující myšlenky. Při střetu obou práv je zapotřebí určit, které za daných okolností převáží, což brněnské soudy správně učinily.



Podle soudu také nelze tvrdit, že hry pohoršily všechny křesťany. Soud citoval článek kněze Tomáše Halíka, který napsal, že se mu jedna z her sice také nelíbila, ale že „cílem ‚cool theatre‘ není se líbit a bavit, nýbrž provokovat k myšlení“.



Němec už dříve uvedl, že očekává, že spor skončí u Evropského soudu pro lidská práva.



Ve hře Naše násilí, vaše násilí je kontroverzní například pasáž, kdy postava Ježíše znásilňuje muslimku. I proto se kolem hry a celého festivalu vzedmula vlna kritiky.



6. dubna 2018



Podle ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera nic z toho, co inscenaci protestující vyčítají, autor nezamýšlel.

Autor dává vše do provokativních souvislostí

„Jedná se o scénickou esej, přemýšlení o velmi podstatném tématu, kterým je střet evropské a muslimské civilizace, a co z toho plyne. Režisér Oliver Frljić vše dává do provokativních souvislostí. Nepředkládá divákům hotový názor,“ uvedl již dříve Glaser. Podle něj si musí diváci udělat obrázek sami.

V době konání festivalu protestující z hnutí Slušní lidé například vtrhli na představení a obestoupili publikum i pódium tak, aby ostatní diváci na jeviště neviděli.

Vyšetřovatelé všechny podněty odložili, trestný čin nezjistili. Policie se zabývala také protestem hnutí Slušní lidé, který předala do přestupkového řízení. Radnice Brno-střed udělila 25 lidem pokutu v celkové výši 126 tisíc korun.