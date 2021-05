Duka převzal majetek církve za zády Vatikánu, říká právník. Podá žalobu

„Vyvedení ohromného majetku do soukromé nadace necháme prověřit kongregací pomocí žaloby,“ uvedl Rozek, který je bývalým církevním soudcem v brněnské diecézi. Z postu byl odvolán brněnským biskupem, když založil organizaci Pro čistou církev, která pomáhám obětem zneužívání v církvi.

Duka se totiž podle něj dopustil nezákonného převedení majetku na nadaci Arietinum, kterou na konci loňského roku sám založil a jejíž správní radě předsedá. „Když se jedná o kardinála, může ho soudit pouze kongregace. My se zeptáme kongregace, jestli povolila převod majetku farnosti Hostivař do soukromého fondu s tím názvem. Pokud jej nepovolila, v tom případě se napíše žaloba na kardinála Duku, a ta jde do Vatikánu na kongregaci pro biskupy,“ popsal Rozek.

Duka stíhá být nejen duchovním, ale i správcem majetku

Jestli Vatikán převod povolil, je přitom podle Rozka jen obligátní otázka. Nuncius, který je jakousi církevní obdobou velvyslance, totiž Rozkovi řekl, že žádost nevyřizoval. A pražské arcibiskupství se nechalo slyšet, že podle něj daný převod pod kategorii kauz, které je třeba posílat do Vatikánu, nespadá.

Demagogický útok, brání se arcibiskupství

To podle Rozka není pravda. „Jestliže se jedná o věci, jejichž hodnota přesahuje horní hranici hodnoty, nebo jde o věci darované církvi ze slibu nebo o věci cenné umělecky nebo historicky, vyžaduje se k platnosti převodu kromě toho ještě dovolení Apoštolského stolce,“ cituje kanonické právo.

Podle Rozka však ani při podání žaloby Dukovi prakticky nic nehrozí. „Duka už je v rezignaci. Takže nemá o co přijít. Arcibiskupem bude tak jako tak jen do chvíle, než papež stanoví jeho nástupce,“ vysvětlil.

Podle Kverulantu měl Duka převést do vlastnictví nadace Arietinum pozemky v pražské Hostivaři v hodnotě asi 250 milionů korun. Konkrétně se jedná o pozemky v pražské Hostivaři. Podle spolku tak mělo jít o „tunel“ a snahu o obohacení sebe i dalších členů správní rady.

Arcibiskupství se ale nařčení brání. „Nadace Arietinum byla založena kardinálem Dominikem Dukou jakožto vrcholným představitelem Arcibiskupství pražského. (...) V žádném případě se nejedná o ‚soukromou nadaci‘, jak demagogicky tvrdí kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela transparentní a neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím pražským,“ uvedlo již dříve ve svém prohlášení. Nadace má sloužit k veřejně prospěšným účelům podporujícím Římskokatolickou církev.

Pražská arcidiecéze dále tvrdí, že informace zveřejněné na Kverulant.org jsou útokem jejich bývalého zaměstnance Vojtěcha Razimy, který je zakladatelem Kverulanta.

„Veškeré nakládání s církevním majetkem podléhá interním schvalovacím procesům, je dlouhodobě plánováno a podléhá systému interní kontroly. Komunikace Kverulanta.org podle našeho názoru užívá zjevné metody veřejného nátlaku na konkrétní osoby a šíření mlhy, typické pro dezinformační weby,“ uvedla.