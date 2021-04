Duka v dopise Zemanovi přitakává BIS a píše, ať Česko mluví jedním hlasem

Česko už vyhostilo 18 ruských diplomatů a dalo Rusku ultimátum do čtvrtečního poledne, že vyhostí i další lidi z ruského velvyslanectví, když se nebudou moci do Moskvy vrátit vypovězení čeští diplomaté. Reakce Kremlu byla taková, že si nenechá diktovat.

„Současné události nám ukazují, že chceme-li být svobodným a suverénním státem, musíme být sami hrdí – abychom dokázali chránit svou integritu a suverenitu. Na druhé straně si ale musíme uvědomit, že máme-li počítat s pomocí ostatních, musíme být zodpovědní. A také musíme plnit povinnosti, k nimž nás zavazují mezinárodní smlouvy,“ napsal prezidentu Zemanovi kardinál Duka.

„Šlo by o zhruba šedesát lidí. Cílem je, aby to odpovídalo stavu, jaký je v tuto chvíli na naší ambasádě v Moskvě,“ řekl v rozhovoru pro čtvrteční Lidové noviny nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Prezident Zeman se dosud ke zjištění českých tajných služeb o akci komanda příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU, což vedlo k vyhoštění Rusů, jako jediný z vysoce postavených politiků nevyjádřil.

Vše nasvědčuje tomu, že byla odhalena pravda, píše Duka

„Ve společnosti, která je do určité míry frustrovaná a vyčerpaná dlouhou pandemií koronaviru, v situaci, kdy se v boji s ním odhalují naše povahy a charaktery, nás všechny šokovala zpráva o událostech sedm let starých. Vše nasvědčuje tomu, že byla z velké části odhalena pravda a my jsme tak konečně získali odpověď na otázku týkající se katastrofických výbuchů v muničních skladech ve Zlínském kraji,“ píše Duka Zemanovi.

Duka tak dal najevo, že věří informacím českých tajných služeb, které vedly vládu Andreje Babiše k vyhoštění Rusů napojených na tajné služby.

Pro Zemana je to „hořká“ pilulka. Sám v minulosti o českých tajných službách mluvil s despektem jako o „čučkařích“. Pětkrát dokonce odmítl návrh vlády na povýšení plukovníka Michala Koudelky, šéfa civilní kontrarozvědky BIS, do hodnosti generála. Premiér Babiš ve středu řekl, že vláda povýšení Koudelky navrhne znovu - už pošesté.

„Nebudeme-li hovořit jednotným hlasem, budeme-li využívat jak pandemie koronaviru, tak i tohoto případu k vnitřním sporům, v nichž zapomínáme na společné dobro a na společný osud této země, našeho státu, pak musíme počítat s tím, že zůstaneme opuštění,“ napsal Duka Zemanovi a nepřímo ho tak i vybídl, aby podpořil postup vlády v kauze Vrbětice i vyhoštění ruských diplomatů.