Věda bez víry covid-19 neporazí, soudí kardinál Dominik Duka

„Pokud by věda existovala bez jakékoliv víry, tak se stane jen technikou, která nepomůže,“ domnívá se rovněž Duka.



Podle kardinála se postoj lidí k pandemii oproti minulému roku výrazně změnil. Nyní na ní mnoho lidí parazituje. „I do medicíny se vloupává komerce, konkurence. A to jsou potom ty důsledky, proč se cítíme frustrovaní,“ sdělil kardinál v rozhovoru. Řekl, že z této situace by nikdo neměl hledat společenský nebo politický profit.

Lidé podle něj díky pandemii ukazují svá skutečné já. A to jak velké charaktery a obětavé lidi, tak i lidskou ubohost, závist a nenávist.

Modlitba se prý ze života lidí nevytratila. Kardinál ocenil využívání moderních technologií, které pomáhájí modlitbu přenášet do domácností. Ačkoliv online mše pro něj nejsou plnohodnotnou bohoslužbou, ale pouze dočasnou náhražkou.

„Bůh je i s lidmi, kteří do kostela nechodí. Prázdnota nám dá možnost vycítit, že nikdy nejsme sami,“ vzkázal Duka lidem, kteří nejsou křesťanského vyznání a do kostela nechodí ani za normální situace. Strach podle něj není klíčem k ochraně před nemocí.

Sám také přiznal, že cítí bezmoc obyčejného člověka a některá opatření ho frustrují. „Člověk se nemůže těmi pravidly deprimovat. Někdy je třeba to pravidlo upravit nebo přeskočit, ale tak abych druhému neublížil,“ řekl Dominik Duka.

V polovině února čelil Duka silné kritice, kvůli jeho vyjádření o koronaviru, jež nazval čínskou biologickou zbraní. Čínské velvyslanectví se proti výroku silně ohradilo a vyžadovalo okamžité odvolání jeho slov.

Později kardinál reagoval na kritiku tím, že výraz je vytržený z kontextu, a navíc při svém kázaní využil nadsázku.

Kardinál je kontroverzní osobou pro leckoho, nejen pro čínské velvyslanectví, ale například i pro bývalého poslance a předsedu poslaneckého klubu Top 09 Miroslava Kalouska.

Ten loni v květnu přemýšlel o odchodu z katolické církve právě kvůli kardinálovi. Vadilo mu, že Duka prosazoval do Rady ČT dlouhodobou kritičku České televize Hanu Lipovskou.