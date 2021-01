Vláda nepočítá s pomocí Číny při výstavbě Dukovan, řekl Rakušan

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Po jednání se zástupci vlády o rozšiřování elektrárny v Dukovanech vystoupil v Poslanecké sněmovně předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Pan premiér vede debatu o struktuře financování projektu a vztahu českého státu a ČEZu. Jedna varianta byla, že by skutečně stavěl stát. Na straně ČEZu je nyní kapacita asi 200 lidí. Vidíme jako vhodnou variantu, že by ČEZ vstoupil do projektu od začátku a odkoupil by tento projekt,“ uvedl Bartoš.

Zodpovědné by podle něj bylo zastropovat cenu projektu. „Naše požadavky jsou nastavení fixní ceny projektu, aby se neprodražoval. Mělo by se jednat o práci na klíč. Pro občany je nejdůležitější jít cestou zastropování ceny v zákoně,“ dodal Bartoš k financování.

Bezpečnostní rozměry výstavby poté okomentoval předseda STAN Vít Rakušan. „Projekt nemá jen ekonomický a energetický rozměr, od začátku má i bezpečnostní rozměr. Zastáváme s Piráty názor, že by mezi uchazeči neměly být země, které představují bezpečnostní riziko. Jsou to země, kde jsou zásadním způsobem porušována lidská práva. Jsou to země, které by neměly být partnerem. Uchazeči z Ruska a Číny by měli být vyloučeni,“ uvedl.



Premiér Babiš podle Rakušana řekl, že vláda v dukovanském tendru s účastí Číny nepočítá. Liší se nicméně v postoji vůči Rusku, které vláda jako riziko nevnímá.



Za nepřijatelné považují zapojení Ruska také zástupci TOP 09 či KDU-ČSL, jak na tiskové konferenci řekla Markéta Pekarová Adamová. „Ruská strana vyloučena nebyla, což je pro mě velké zklamání,“ dodala.

Nový blok by se měl v Dukovanech začít stavět v roce 2029. Vládní koncepce předpokládá, že zatímco nyní se jádro na výrobě elektřiny podílí zhruba 34 procenty, po dostavbě dvou bloků v Dukovanech a Temelíně by jeho podíl v roce 2040 mohl vzrůst na polovinu.

Možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Dlouhodobě proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR protestují ekologové.

Návrhy pro mimořádné jednání

Po vystoupení České pirátské strany a STAN se vyjádřili zástupci stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 k tématu odškodňovacího zákona.

„Odškodňovací zákon dává jistotu podnikatelům. Lidé by měli vědět, na co mají nárok. Podle nás je to jediná možná cesta,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.

Dalším tématem, o kterém se bude jednat během čtvrteční mimořádné schůze je možnost korespondenčních voleb ze zahraničí. Podle Adamové Pekarové strana chce aby měli lidé v zahraničí reálnou možnost volby. „Lidé musí urazit tisíce kilometrů, aby se dostali do volební místnosti. Chceme, aby lidé měli reálnou možnost zahraniční volby,“ řekla.