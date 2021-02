Sněmovna má schvalovat zákon, který se týká výkupu elektřiny z Dukovan

V případě, že bude výkupní cena vyšší než cena silové elektřiny na trhu, rozdíl zaplatí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. V případě, kdy výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný. Vicepremiér Karel Havlíček předpokládá, že velkoobchodní cena elektřiny poroste a lidé na stavbě Dukovan vydělají.



Langšádlová se ptal, zda necháme naše území dobýt

„Stavba jaderné elektrárny a její dodavatelé jsou věcí ryze politickou. Ano, má to i ekonomické dopady, ale je to věc především politická. A v tomto případě jde o to, jestli tady necháme to naše území dobýt a někdo - v tomto případě Rusko - si tady vztyčí svoji vlajku. Chtěla bych zdůraznit, že jsme v situaci, kdy vláda schválila bezpečnostní požadavky a ČEZ je nezapracoval do zadávací dokumentace,“ upozornila Langšádlová.

Vyřazení bodu ze schůze ale nepodpořili poslanci ANO, KSČM, SPD a Trikolóry. Odsunout jednání o tomto bodu chtěli poslanci Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Konečné hlasování má být i o zákonu, který svěřuje kybernetickou obranu Česka vojenské tajné službě, posílení pravomocí České národní banky nebo nová pravidla kurzarbeitu. Na nich není shoda ani mezi vládními stranami ANO a ČSSD.