Lídři trojkoalice Fiala, Jurečka a Pekarová Adamová představí své další plány

To je důležité vzhledem k tomu, že prezident Miloš Zeman již s předstihem oznámil termín řádných voleb do Sněmovny 8. a 9. října a fakticky tím spustil i předvolební kampaň.

Lídrem chystané předvolební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a kandidátem na premiéra se v prosinci stal oficiálně šéf občanských demokratů Petr Fiala. Při jednáních o vládě chtějí strany trojkoalice postupovat společně, i když budou mít tři vlastní kluby, nikoli společný.



V pondělí se stranám podařilo zažehnat spor o pozici lídra do voleb v Praze, jímž bude Pekarová Adamová, zatimco Fiala povede kandidátku na jižní Moravě a Jurečka v Olomouckém kraji.

Šéfka TOP 09 řekla, že ji pražští občanští demokraté tlačili k tomu, aby její strana pomohla sesadit pražského primátora za Piráty Zdeňka Hřiba. Zatímco TOP 09 je v Praze součástí koalice na magistrátu, ODS je v opozici.

Po pondělním jednání s ODS ale mluvila jinak. „Naším společným cílem je hlavně úspěch ve sněmovních volbách, směšovat celostátní a komunální úroveň nepovažujeme za šťastné a společně se jdeme poprat o vítězství,“ sdělila iDNES.cz Pekarová Adamová.



„Chceme jej odvolat dlouhodobě, protože není přínosem pro město. Ale vzali jsme na vědomí, že TOP 09 to dělat nechce. Podmínka pro podporu to není. Respektujeme, co dohodlo předsednictvo ODS,“ řekla předsedkyně klubu pražských zastupitelů ODS a bývalá první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija.