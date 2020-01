Důchodová reforma by zvedla DPH na 42 %, míní Babiš. Nesmysl, říká Maláčová

Varování, že český důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný, a že je potřeba provést zásadní reformu, nebo nám hrozí extrémní zadlužení, vysílají odborníci do veřejného prostoru celkem pravidelně. Vláda se teď snaží najít variantu jak se k problému postavit.

Premiér Andrej Babiš z ANO se v neděli vyjádřil k aktuálnímu návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD ve svém pravidelném nedělním příspěvku na sociální síti Facebook.

Upozornil, že návrh by vedl k zásadnímu zvýšení daní. „Abychom to utáhli, muselo by například dojít ke zvýšení DPH nejmíň na dvojnásobek, čili základní sazba by stoupla z 21 na 42 procent. To, jak všichni víme, je nepřijatelné,“ uvedl premiér. Vycházel z propočtu ministryně financí Aleny Schillerové, která cenu reformy odhadla na stovky miliard korun.

S tím ale zásadně nesouhlasí ministryně Maláčová. „Částka je zcela mimo. ‚Spravedlivá‘ varianta reformy by v prvním roce vyšla přibližně na deset miliard. DPH zvyšovat nikdo nebude, lidé jsou zdanění už dost. Zaměřme se radši na banky a velké korporace. Smyslem důchodové reformy je, aby lidé měli po celoživotní práci důstojné důchody, které porostou v souladu s ekonomickým vývojem,“ uvedla ministryně ve své reakci pro iDNES.cz.

Neupřesnila ale, jak by v tom případě finanční domy a další velké firmy daňově zatížila.

Ambiciózním návrh Maláčové má zajistit, aby základní důchod, tedy ten, na který dosáhne každý penzista, byl minimálně 10 500 korun. Proti se ale ostře postavila ministryně financí Alena Schillerová, která návrh označila za nepřijatelný.

„Z variant, které (Maláčová) představila, jsem pochopila jednoduchým matematickým propočtem, že by to znamenalo navýšení daní o více než 300 miliard korun,“ uvedla v první polovině ledna Schillerová.

Babišovi vadí také další navrhované kroky: „A co víc. Rozdělení současného státního systému I. pilíře na dva, z nichž jeden by měl pokrýt základní, to znamená pro všechny stejný, důchod a druhý zásluhovou část, je v navržené podobě protiústavní,“ doplnil ve svém reportu s tím, že by plán poškodil 90 procent důchodců. Podle návrhu, který má redakce k dispozici by si ale polepšil každý, nejvíce pak pětina lidí s nejnižšími příjmy.

K návrhu je značně skeptická také část opozice. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, jej například označila za „vysněný vzdušný zámek“.