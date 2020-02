Maláčová rozhodne o řediteli Úřadu práce příští týden, Havlíčka nepotvrdila

„Já chci, aby to byl odborník, schopný manažer a člověk, který rozumí českému hospodářství,“ řekla Maláčová v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce.

Právě ona má zodpovědnost za výběr nového generálního ředitele Úřadu práce. „Myslím si, že pan Havlíček, pokud bude vybrán, podmínky splňuje,“ dodala. Favorita však podle svých slov nemá.

Havlíček byl jedním z účastníků výběrového řízení, o jeho výsledku ministerstvo rozhodne pravděpodobně v průběhu příštího týdne. „Generálního ředitele úřadu práce vybírám já a já jsem tak ještě neučinila,“ popřela Maláčová informaci České televize.

Premiér Andrej Babiš by však s tímto výběrem nesouhlasil. „To bych považoval za špatný vtip. Já chápu, že hlavně sociální demokracie hledá trafiky pro své lidi, ale neměla by to přehánět,“ vyjádřil se pro Českou televizi premiér Babiš.

Předseda opoziční KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že by bylo „minimálně zvláštní“, pokud by se exministr Havlíček stal šéfem úřadu práce. Podle Jurečky by měl mít budoucí generální ředitel tohoto úřadu mít zkušenost s fungováním úřadů práce.

Havlíček byl ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Bohuslava Sobotky v roce 2017, v této funkci strávil necelý rok jako nástupce Jana Mládka a předchůdce Tomáše Hünera. Většinu času působil na ministerstvu jako náměstek ministrů.

Místo v čele Úřadu práce se uvolnilo koncem loňského roku poté, co na funkci z rodinných důvodů rezignovala Kateřina Sadílková. V čele úřadu stála krátce už v roce 2011. Do ředitelského křesla se vrátila v listopadu 2015 poté, co zvítězila ve výběrovém řízení. Do výběru nového ředitele úřad vede šéf odboru kanceláře generálního ředitele Viktor Najmon.