Důchodová reforma? Zvyšme penze. Financování ministryně Maláčová neřeší

Varianta, kterou vypracovalo ministerstvo práce (ČSSD), navrhuje zavést základní důchod ve výši 30 % průměrné mzdy, což aktuálně představuje 10 500 korun. Proč je to nutné? „Návrh by tak zajistil zvýšení nedůstojně nízkých starobních důchodů... nižší důchod než 10 500 Kč v roce 2019 pobíralo více než 10 % důchodců,“ uvádí ministerstvo.

Na důchod by měl nárok stejně jako dnes ten, kdo dosáhne důchodového věku a zároveň splní potřebný minimální počet let pojištění – aktuálně je to 35 let. K základní penzi by se přičítala zásluhová část, která by se stejně jako dnes odvíjela od předchozích výdělků. Návrh o něco zjednodušuje její výpočet, nicméně aby si nikdo oproti dnešku nepohoršil, museli autoři návrhu zavést bonus za každý rok doby pojištění nad 41 let.

Reforma podle důchodové komise MPSV Minimální důchod všem 10 500 (v Kč)

Rychlejší valorizace

Zásluhovost: podle výše výdělku

Bonus: za každé dítě 500 Kč za více než 41 odpracovaných let

Zvýšení pojistného OSVČ

Výhodnější započítávání doby péče o dítě, o nemohoucího příbuzného

Výhodnější započítávání doby nemoci, studia, civilní služby či nezaměstnanosti

Podmínka financování reformy: zvýšení daní 26 až 100 miliard korun ročně by byly náklady na reformu

Výhodnější pro nízkopříjmové

Další podstatnou navrhovanou změnou, která má podle autorů zvýšit spravedlnost českého důchodového systému, je štědřejší započítávání nevýdělečných období u lidí s nižší než průměrnou mzdou. Doba péče o děti, péče o těžce postiženou osobu nebo období nemoci by se jim započítávaly, jako kdyby po tuto dobu brali průměrnou mzdu. V menší míře by se výpočet důchodu vylepšil každému i za období studia či nezaměstnanosti. Navíc za každé vychované dítě by dostal hlavní pečující rodič (zpravidla matka) k důchodu pětistovku navíc.

Poslední zásadní navrhovanou změnou je rychlejší valorizace – základní důchod by rostl stejnou rychlostí jako mzdy v ekonomice a zásluhová část důchodu podle inflace. „Nový systém u drtivé většiny důchodců valorizuje důchody více než ten současný... a pro velkou většinu starodůchodců zajišťuje vyšší důchody ve vysokém věku,“ konstatuje návrh.

Materiál ministerstva také konstatuje, že významná část podnikatelů a živnostníků odvádí na důchodovém pojištění jen povinné minimum, takže budou mít v důchodu nárok jen na 8400 korun měsíčně. Jako řešení navrhuje zvýšit jim minimální pojistné o 60 procent.

Náklady na reformu ministerstvo vyčísluje na 26 miliard korun v prvním roce, v dalších letech by ale částka vzrostla až na 100 miliard korun oproti současnému nastavení.

Otázku, jak zajistit finanční udržitelnost důchodového systému, který už v současné podobě v dobách mimo ekonomický růst vykazuje deficity, návrh neřeší. „Neodlučitelnou částí důchodového systému je reforma daňová. Měla by zajistit důchodovému systému příjmy nejen z pojistného, ale i z obecných daní,“ říká pouze.

Neprůchozí reforma „na oko“

MF DNES oslovila zástupce politických stran v důchodové komisi. Myšlenka zavedení základního důchodu se líbí KSČM, Pirátům, SPD a KDU-ČSL. Zástupkyně hnutí ANO považuje návrh za obrovsky problematický a KSČM, Piráti a TOP 09 postrádají řešení finanční udržitelnosti systému. „Bez toho jde jen o reformu ‚na oko‘,“ říká Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09. „Potřeba dofinancovat penze z daní bude hledat těžko konkrétní politickou podporu,“ říká Jiří Dolejš (KSČM).

Současná důchodová komise je už pátá v pořadí za posledních 15 let. S výjimkou zavedení a následného zrušení spořicího důchodového pilíře zatím reformu neprosadily. Ministerstvo financí, v jehož kompetenci jsou zmíněné daně, loni u expertů OECD objednalo návrh na řešení udržitelnosti veřejných financí včetně důchodové reformy. „Žádná naše komise, která je svým způsobem podjatá, protože se u ní projevují zájmy různých lidí a skupin, se na to nikdy nepodívá s takovým nadhledem jako OECD,“ uvedla nedávno ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Analýza má být hotová v polovině roku.