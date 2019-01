Čtenářky nahoře bez i muž, který žil s vlky. Vyberte osobnost Xman.cz 2018

Sálá sex-appealem, uvolňuje hravostí, omračuje dekadencí a provokuje trochou satiry, i politické. Burleska má mnoho poloh. A je náročnější, než by se zdálo. „I vymyslet kostým, aby se originálně svlékal, je alchymie,“ říká Terézia Bělčáková alias Miss Cool Cat.

Sedm ozbrojených mužů ji uneslo, s puškou u hlavy ji šest z nich znásilnilo, pak ji vyhodili z auta. Nikdy nebyli potrestáni a důvod byl jediný. Recy Taylorová byla černoška, oni byli bílí. Její případ se stal v Americe 40. let největší bitvou za spravedlnost. I když prohranou.

Šelma 666, Perdurabo neboli Čio Chán žil podle své okultistické nauky: ať je tvým jediným zákonem dělat to, co chceš. Za svého života platil Aleister Crowley za zhmotněné zlo, ztělesněný hřích, květinovým dětem šedesátých let byl idolem.

Nové světy si nevymýšlela, objevovala je. Její příběhy se odehrávaly ve vzdálených galaxiích a budoucnosti, ale mluvily k našim dnešním problémům. Kritizovala kapitalismus a stát, hájila ekologii, feminismus, anarchismus, ale nekázala a nemoralizovala. Spisovatelka Ursula Le Guinová byla velmi praktickou ženou.

Klame tělem. Jeho songy oslovují na YouTube miliony lidí a na pódiu srší sebevědomím. Při rozhovoru však raper Kryštof Peuker, známější jako Hank, působí do krajnosti nesmělým dojmem. „Ze svých songů bývám zmatený,“ říká. A dodává, že není společenský typ, i proto si o jeho odtažitosti lidé leckdy myslí, že je arogancí.

S pomocí antény zabudované v hlavě dokáže převádět barvy na zvuky. Jeho lebka umí fungovat jako zařízení Bluetooth a přijímat internetový signál. Neil Harbisson však trvá na tom, že nepoužívá technologii, ale že jí on sám je.

V sedmi letech ho adoptovala vlčice a byla mu lepší matkou než jeho macecha. Poprvé v životě pocítil lásku a péči. Když ho po dvanácti letech nalezla v divočině policie a proti jeho vůli jej odvedla do civilizace, byl to pro Marcose Rodrígueze Pantoju nejděsivější moment v životě. Lituje ho dodnes.



Byla držitelkou více než čtyřiceti aviatických rekordů, zkušební pilotkou prvního vrtulníku nebo raketové stíhačky a iniciátorkou nacistického kamikadze. Hanna Reitschová milovala létání a nacionalistickou láskou hořela pro Německo. Stala se jeho elitní pilotkou.

V ringu zářil, měl unikátní styl, chytrý a nekompromisní. Čněl však i mimo box, střídal náruče bílých žen, miloval auta, nosil drahé obleky, naparoval se, byl celebritou. Kvůli tomu všemu se stal podvratným veřejným nepřítelem. Jack Johnson byl totiž černoch. A vše, co dělal, narušovalo „nadřazenost“ bílé rasy.



Čtyři roky působil ve slavném „Slunečním cirku“ a vzpomíná na to jako na práci snů. Přiznává však, že riziko bylo všudypřítomné. „Například z houpačky jsem měl respekt pokaždé. Nebylo jediné vystoupení, při kterém bych se nebál,“ říká David Vyoral ke svému působení v Cirque du Soleil.

Skáče ze zdi na zeď i z domu na dům. Dělá parkour. „V mládí jsem riskoval víc,“ přiznává Taras Povoroznyk. „Tary“ je nejpopulárnější z českých parkouristů. Na YouTube má jeho kanál půl milionu odběratelů a videa miliony zhlédnutí.

Oním případem byl posedlý, doslova ho vysál. Po sériovém vrahovi skrývajícím se pod přízviskem Zodiac pátral detektiv Dave Toschi devět let, vyslechl na pět tisíc lidí. Nevypátral ho. Stal se v podstatě jednou z jeho obětí. Nakonec ho kolegové podezřívali, že některé dopisy od vraha napsal sám.

Nejsilnější české pivo se chlubí stupněm čtyřiatřicet, svět však zná i pivo stupně sedmdesát šest. „Jde to donekonečna, ale pak už nevyrábíte pivo, ale likér,“ říká pivní expert a prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň.



Mohly za to jeho časté služební cesty. Opuštěné večery v hotelích z něj udělaly fanouška porna a nakonec se dostal před kameru. Bylo mu devětapadesát let. Dnes má Šigeo Tokuda na kontě 400 snímků.

Žil životem vraždícího lovce. Plánoval spiknutí a převraty, organizoval výbuchy a únosy, financoval pravicové paravojenské jednotky, dirigoval velký pojízdný teroristický cirkus. Po čtyřicet let. Po dlouhý čas ve spolupráci s americkými silami. Luis Posada byl zarytým odpůrcem castrovského režimu na Kubě.

Kromě starých jaguárů, obrazů od Picassa a diamantů můžete peníze ukládat i do pití. Do lahví, jejichž cena je vysoká už teď a časem ještě poroste. Co musí splňovat láhev whisky, aby se na aukcích prodávala za sto tisíc korun, prozradil v rozhovoru pro iDNES.cz whisky expert Václav Rout.

Nahá ženská prsa nemusí být jen sexuální výzvou, signálem. Stejně jako odhalená mužská hruď. V New Yorku ženám právo chodit nahoře bez na veřejnosti přiznává zákon. A tamní spolek čtenářek nahoře bez ho využívá. „Být topless může být sexy, nebo nemusí,“ řekla Xman.cz jeho spoluzakladatelka Alethea Andrewsová.



Děti se ho často ptají, zda může pít pivo, když jezdí na vozíku. Zvládá však i podstatnější věci, žije život jako jiní. Navzdory třinácti operacím páteře. Tomáš Helísek nikdy neplakal v koutě. Má tři psy, dělá tiskového mluvčího, fotografuje a zvládne 62 kilometrů na handbiku.

Je jedním z předních učitelů celostní medicíny a osobního rozvoje. Jeho klienty jsou například Leonardo DiCaprio a Hillary Clintonová. „Zdálo se mi, že předepisuji příliš mnoho léků,“ říká americký lékař indického původu Deepak Chopra. Proto spojil východní léčitelské umění s tím nejlepším ze západní medicíny.

Utkává se se silnými vodními proudy, číhají na ni medúzy, hrozí jí setkání se žraloky. Hlavně však ve svých výzvách musí zdolat dlouhé kilometry. „Když se nenecháme umluvit vlastní myslí, máme obrovský potenciál,“ říká česká dálková plavkyně Abhejali Bernardová ze Sri Chinmoy Marathon Teamu.



Jezdí po světě a maluje na zdi a chodníky. Jeho projekty vedou diváky k úžasu, ale také nutí přemýšlet nad smyslem života. Že mu kresba trvá hodiny a druhý den ji může spláchnout déšť, jeho samého nedeptá. „V životě je přece vše jen dočasné,“ řekl slavný nizozemský 3D umělec Leon Keer v rozhovoru pro iDNES.cz.

Je autorem působivých landartových děl, v nichž je krajina současně předmětem zobrazení, rámem výjevu i galerií. Pomíjivosti oněch výtvorů nelituje. „Je hodnotná a je jedinou jistotou světa,“ říká Patrik Proško. A netají se kritikou současného umění, jemuž podle něj schází myšlení.

Než si získala důvěru iráckých a kurdských vojáků, trvalo to. Poté s nimi absolvovala řadu bojových akcí i v ulicích Mosulu, který byl jednou z bašt Islámského státu. „Mám velmi dobrý spánek. Stalo se mi, že jsem zaspala i to, že na nás útočí a před domem se střílí z kulometů,“ popisuje Jana Andert.

Gigantickými kleštěmi manipuluje s těžkými kládami, patnáctimetrovým nástavcem na kolovém nakladači shazuje převisy dřevní hmoty. Čtyřiadvacetiletá Marcela Lišková z Dobré u Frýdku-Místku je strojnicí od osmnácti let. Dělat práci považovanou za „chlapskou“ není jednoduché.

Cílem jeho mise nebylo jen obletět jako první český pilot planetu Zemi. Též při ní zaznamenával české stopy ve světě. Aby podpořil národní sebevědomí. Letecká rizika výpravy nahlíží Roman Kramařík s pokorou a realisticky. Přiznává však, že ho zaskočila rozlehlost pouště a nebezpečí tajgy a tundry.

Je to pohyb na tenkém ledu. Diagnóza pohlavně přenosné choroby je velmi intimní verdikt. I proto je většinou reakcí pacientů popírání, výmluvy a údiv. „Ze strany lékaře je na místě jistá ráznost,“ říká primář kožního oddělení Nemocnice České Budějovice, dermatovenerolog Jiří Horažďovský.

Narušené vztahy, odcizení, ale též stres z diktátu výkonnosti. Tam leží kořeny závislostí. „Společnost je ráda, když nepijeme, ale zároveň nevytváří moc příjemné prostředí,“ říká terapeut Edmund Wittmann. A dodává, že za závislost si člověk nemůže tak úplně sám.

Ze sto padesáti plavců, kteří se ročně pokusí o zdolání Severního kanálu mezi Skotskem a Severním Irskem, uspěje pět až deset. Čech Jaroslav Chytil byl letos mezi nimi. „Vzdušnou čarou je to asi 34,5 kilometru, ale kvůli mořským proudům jsem uplaval dvaačtyřicet,“ říká otužilec. Výkon mu zabral 16 hodin a čtyři minuty.

V Británii je vyškolili, naučili šifrovat a slídit. Po technické stránce byli špioni vybaveni na výtečnou, až při jejich nasazení v cizině se však mnohdy ukázalo, že nedokážou mlčet. Proto je ještě ve vlasti začal prověřovat tým speciálních ženských agentek. Protřelých a svůdných. V jejich čele byla Marie Christine Chilverová, známější jako agentka Fifi.

Je tak jiný. Kvůli svalům a filmům jsme ho vnímali jako bezduchého mastodonta. Ve skutečnosti má Dolph Lundgren univerzitní vzdělání a z celoživotního psychického traumatu se dostával meditacemi. Doufá, že jeho já ozřejmí i role, která dřív byla prokletím, postava Ivana Draga z filmů o Rockym.

Vyniká jako komik, je však též spisovatelem a ilustrátorem, vybojoval třetí místo ve Star Dance. Nyní vydává sbírku vlastních básní. „Do pětadvaceti jsem se cítil být básníkem, pak jsem vylezl z ulity a stal se komikem,“ líčí Lukáš Pavlásek. Knihu Racek a moře doprovodil i vlastními fotografiemi.

Opírá se do ní ohromný proud vzduchu, dvouplošník totiž létá rychlostí až 220 kilometrů za hodinu. Nejprve okusila, jaké je to na křídle za letu stát, ale to ji nudilo. Od té doby Danielle del Buonová po křídlech v oblacích chodí.