Bydlel jsem s HIV pozitivními, spal s pistolí. Radek John o drogách i politice

V mobilu své ženy je zapsán jménem uhrančivě černočerného pirátského hrdiny dobrodružných novel, kterého jí zamlada připomínal: Sandokan. „Já ji měl uloženou jako Prdelka, ale změnil jsem to na Market-revolucionářka, protože mi v životě dělá revoluce,“ říká Radek John, spisovatel, novinář a někdejší šéf politické strany Věci veřejné. Má pravdu, protože to ona ho zlákala k cestě za posvátnou drogou jihoamerických indiánů ayahuaskou, aby si po několika psychedelických rituálech uvědomil, že drogám, o nichž mimo jiné jako první v Československu v 80. letech psal, ve skutečnosti něco dluží. | foto: Tomáš Krist, MAFRA