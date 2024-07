Všude kolem mě byla spousta nabušených lidí, vzpomíná Aneta Langerová na Superstar

Přesně před dvaceti lety se vydělila z chumlu účastníků prvního ročníku české verze britské reality show Pop Idol a soutěž nazvanou Česko hledá SuperStar přesvědčivě vyhrála. Vlna slávy, kterou jí vítězství vyneslo, je v našich poměrech dodnes bezkonkurenční. Už záhy po startu Anetiny kariéry však bylo jasné, že není a nebude typem zpěvačky, jež se dá „tvarovat“ nejrůznějšími manažery. Zůstala svá – a to se cení.

Na YouTube je dodnes k vidění video se záznamem z finále Česko hledá SuperStar včetně reakcí poroty. „V civilu je to šíleně nenápadnej, v podstatě introvertní typ,“ říká tam o vás Gabriela Osvaldová. Odhadla vás tenkrát správně?

Já myslím, že to řekla docela přesně. Paní Osvaldová mi v SuperStar hodně pomohla, vybavuju si, že v soutěži to se mnou bylo jednu chvíli docela nahnutý, a ona se zasloužila o to, abych vůbec prošla do závěrečných kol. Tímto jí s odstupem děkuju a na dálku ji zdravím!