Kdy se z porna stane problém. AI vás varuje před pěti rizikovými faktory

Nakonec si vás osedlá. Pokud se k pornu uchylujete v kombinaci s rizikovými faktory, doplatíte na to.

Umělou inteligenci povolala na pomoc Beáta Böthe, ředitelka STAR Lab, která se zabývá výzkumem sexuality, technologií a závislostí. Motivy své práce, která vyšla v magazínu Journal of Psychopathology and Clinical Science, shrnuje pádně. Problematické užívání pornografie je stejně rozšířené jako „konvenčnější“ duševní poruchy, jako například deprese, dostávalo se mu však mnohem menší vědecké pozornosti. „Například naše vědomosti ohledně rizikových a ochranných faktorů je stále limitovaná,“ míní. Právě to se rozhodla změnit.

K ruce si vzal její tým data z osmadevadesáti laboratoří z celého světa, vedly k čtyřiasedmdesáti datovým souborům z devatenácti zemí. Zastupovaly více než 112 tisíc mužů a žen. Vědecký kolektiv je poté nechal prozkoumat umělou inteligencí, dokázala zohlednit bezpočet proměnných, které měly tomu, že sledování porna skončí problematicky, napomáhat. I jejich vzájemnou interakci.

Hned jedno z prvních zjištění přitom překvapilo. Očekávalo se totiž, že jedním z rizikových faktorů bude gender. Jednoduše a zemitě řečeno, že sledovat pornografii jako muž bude představovat pro rozvoj problematického užívání porna větší riziko, než ji konzumovat jako žena. Větší rizikovost mužského genderu výzkum potvrdil – doložil však, že to vůbec není nijak silný faktor. „Gender se nevyjevil jako silný rizikový faktor, dokonce se nedostal ani mezi desítku nejvýznamnějších,“ uvedla Böthe serveru PsyPost

Nebezpečí, že se porno zvrtne do problému, představují jiní činitelé. Představíme si je.