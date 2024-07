Biden se nevzdá. Kampaň chce otočit překvapivým rozhovorem i pletichami

Pro Bidenův tým jsou uplynulé dny bez přehánění noční můrou. Páteční televizní debata dopadla pro demokratického kandidáta tragicky a nic na tom nemění fakt, že o pár hodin později už před svými příznivci energicky vyzýval k boji proti „prolhanému Donaldu Trumpovi“. Stalo se přesně to, čeho se demokraté obávali. Nikdo neřeší desítky nepravdivých výroků jeho republikánského soka, tématem číslo jedna je Bidenovo zdraví, píše The Washington Post.

Kongresman Lloyd Doggett jako první spolustraník amerického prezidenta otevřeně a velmi diplomaticky vyzval k předání žezla jinému kandidátovi. „Uznávám, že na rozdíl od Trumpa byl prezident Biden vždy v první řadě oddán naší zemi, nikoliv sobě, a proto doufám, že učiní toto bolestné a obtížné rozhodnutí a odstoupí. Uctivě ho k tomu vyzývám,“ míní. Velká část Ameriky se ptá, zda jde ze strany Bidena o hrdinný boj proti Trumpovi, nebo jen nesmyslné lpění na moci.

Demokratický uchazeč o Bílý dům jim odpověděl rázně. Rozhodl se uklidnit veřejnost a už v pátek se překvapivě objeví na obrazovkách televizní stanice ABC News ve velkém rozhovoru s Georgem Stephanopoulosem. Bidenovo grilování však lze čekat jen těžko. Ano, otázky na jeho zdravotní stav jistě přijdou, televize však zatím neuvedla, zda bude rozhovor dostupný i v nesestříhané verzi. Neznámou také je, jak moc bude Stephanopoulos coby bývalý ředitel komunikace Bílého domu a někdejší poradce Demokratické strany na prezidenta tlačit.

Biden bude prosit o podporu

Televizní vystoupení lze brát jako snahu o uklidnění veřejnosti, stejně jako okázalé pózování jeho manželky na obálce magazínu Vogue. Biden však bojuje na více frontách. Ještě důležitější je pro něj podpora od Demokratické strany. Primárky drtivě vyhrál a na srpnovém volebním sjezdu by měl mít tedy nominaci jistou, demokratičtí delegáti z jednotlivých států však svůj hlas danému kandidátovi pouze přislibují a ve hře tak stále je i vyslání někoho jiného.

Biden se proto už ve středu sejde s demokratickými guvernéry, jednání proběhne z velké části online. Následovat budou debaty s dalšími předními demokratickými členy Kongresu ve „snaze upevnit podporu svých stranických stoupenců a rozptýlit výzvy k odstoupení“. Nabídky vlivných postů výměnou za podporu od klíčových osobností Demokratické strany jistě padnou.

Jednání to podle všeho nebudou lehká. Guvernér Kentucky Andy Beshear v nebývale otevřeném rozhovoru pro CNN přiznal, že první prezidentská debata pro něj nebyla příjemnou podívanou. „Bez ohledu na to, co říkají průzkumy, to naší kampani uškodilo,“ přiznal. „Joe je stále naším hlavním kandidátem, rozhodnutí o tom, jestli by měl pokračovat, je výhradně na něm a jeho rodině. Zároveň nevidím nic špatného na tom, když se Američané zajímají o jeho zdraví,“ dodal.

Jednoduché to Biden nebude mít ani s Nancy Pelosiovou, jednou z nejvlivnějších členek Demokratické strany. Ta sice opakuje, že Trump v úřadu bude bezprecedentním ohrožením pro bezpečnost země, Bidenovo zdraví ji však znepokojuje. „Je to legitimní otázka: Byla debata jen jednorázovým přešlapem, nebo normálním stavem?“ ptala se v úterním rozhovoru pro MSNBC.

Demokratická ruská ruleta

Demokraté tak stále stojí před složitým rozhodováním. Buď vsadí na chřadnoucího prezidenta, nebo mohou Bidena dotlačit k odstoupení z voleb; agresivnějším postupem je jeho odmítnutí na volebním sjezdu a vyslání jiného kandidáta. Těch naneštěstí pro ně příliš nemají, nejlogičtější volbou je viceprezidentka Kamala Harrisová. Podle průzkumů by s Trumpem těsně prohrála, u voličů by si však vedla o něco lépe než Biden. Rozdíly se navíc pohybují na úrovni statistické chyby.

Vysněným scénářem je záchrana v podobě Michelle Obamové. Šedesátiletou někdejší první dámu by podle průzkumů volilo až padesát procent oslovených, Trumpa okolo čtyřiceti. Hollywoodský scénář, kdy demokraty spasí modla velké části Američanů, má jeden háček. Obamová se opakovaně nechala slyšet, že kandidaturu nezvažuje, připomíná ABC News. Zámořští komentátoři se shodují, že nechce jít do boje s Trumpem a spíše si počká na další volební období.