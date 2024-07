Pavel propůjčil hodnost brigádního generála Bulkovi kvůli funkci v Indii

Ve středu to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.

Podle zákona o vojácích z povolání může být vyšší hodnost vojákovi propůjčena na dobu výkonu volené funkce nebo na dobu plnění služebního úkolu, který propůjčení vyšší hodnosti vyžaduje.

Voják, kterému byla hodnost propůjčena, má stejná práva a povinnosti, jako kdyby byl do této hodnosti jmenován. Nemá ale nárok na úpravu platu, který by dané hodnosti odpovídal. Propůjčení hodnosti trvá do pominutí důvodu, pro který mu byla poskytnuta.