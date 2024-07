Facelift pro násilníky. Zločince měla napravit plastická chirurgie zdarma

Americký program vycházel z bizarního, ale prostého předpokladu. Věřil, že dostane-li zločinec pohledný a nevinný obličej, napraví ho to. Ještě bizarnější je osud projektu, který otevřel plastických operacím dveře věznic. Trval totiž sedmdesát let, až do roku 1990. A novou podobu při něm dostalo půl milionu zločinců.