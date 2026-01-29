Petr Kolář se narodil 27. září 1962 v Českých Budějovicích. Vystudoval etnografii a folkloristiku na Filozofické fakultě pražské Univerzity Karlovy a po změně režimu pracoval v Akademii věd ČR a následně na Institutu pro strategická studia Ministerstva obrany.
V roce 1993 přesídlil na ministerstvo zahraničních věcí, stal se vedoucím odboru, poradcem a náměstkem ministra. Působil rovněž jako diplomat. Českou republiku v zahraničí zastupoval čtyřikrát – ve Švédsku, Irsku, USA a naposledy v Rusku.
Poté působil jako manažer ve skupině PPF a později začal jako konzultant spolupracovat s lobbistickou a advokátní kanceláří Squire Patton Boggs. Rovněž se angažuje v think tanku Evropské hodnoty a Iniciativa pro evropské hodnoty.
S manželkou Jaroslavou, která zemřela v roce 2020, má dva syny – starší Ondřej Kolář je v současnosti europoslancem za TOP 09, dříve byl starostou městské části Praha 6, kdy nechal například odstranit pomník maršála Koněva na náměstí Interbrigády v Dejvicích. Mladší Adam pracoval jako reportér v České televizi, jeho partnerkou je herečka Jenovéfa Boková. Partnerkou Petra Koláře je novinářka Světlana Witowská.
Poradce na Hradě
Kolář v současnosti patří k nejdůležitějším lidem v okolí prezidenta Petra Pavla, právě on jej mimo jiné přesvědčil ke kandidatuře. Následně pomáhal se sestavováním týmu a ovlivňoval i strategii předvolební kampaně.
Jako poradce řady politiků z celého politického spektra působil i dříve. Radil se s ním například současný šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nebo premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.
Sám Pavel jej už tehdy označil za „přítele po boku“ a klíčového člověka. Po jeho nástupu do úřadu Kolář působil jako poradce pro zahraniční politiku a bezpečnost, kvůli problémům s bezpečnostní prověrkou v roce 2023 tým opustil. Hlavě státu radí dál, od té doby však už jako externista.
Právě jemu psal šéf Motoristů Petr Macinka výhružné zprávy určené pro prezidenta Pavla.
Zkušenosti i mocenské boje
S účastí na prezidentské kampani má Kolář zkušenosti i z dřívějška. Sám svou kandidaturu v roce 2016 krátce zvažoval, v roce 2018 byl součástí týmu Jiřího Drahoše, který však prezidentské volby proti Miloši Zemanovi prohrál. Právě vůči tehdejšímu vítězi Kolář zastává kritické názory.
Často vystupuje v médiích a komentuje geopolitické dění, zejména vztahy s Ruskem a USA nebo dění na Blízkém východě. Díky své minulosti diplomata a konzultanta má dobré kontakty v Evropě i mimo ni.
Důvěrou v Koláře zamávaly spory a přetahování o moc na Hradě po Pavlově nástupu do funkce, během něhož odešla část prezidentova týmu. Skončila například Jana Vohralíková, někdejší vedoucí Kanceláře prezidenta, která jen o něco dříve rozhodovala o potřebě Kolářovy bezpečnostní prověrky.