Knihovna Václava Havla uctí vzpomínku Albrightové, dorazí Kolář či Vondra

Lidé mohou akci nazvanou Večer pro Madeleine sledovat i na facebooku knihovny nebo prostřednictvím platformy Havel Channel. Kromě osobních vzpomínek bude součástí programu také projekce fotografií Albrightové.

Rodačka z pražského Smíchova, jejíž rodina opustila Československo nejdříve za druhé světové války a pak po komunistickém převratu, se stala první ženou v čele americké diplomacie. Ministryní zahraničí byla v letech 1997 až 2001 v administrativě demokratického prezidenta Billa Clintona. Předtím působila jako velvyslankyně USA při OSN.

Pojilo ji přátelství s tehdejším prezidentem Václavem Havlem a významně se zasloužila o členství Česka a dalších středoevropských států v NATO.

Lidé, kteří chtějí osobně vyjádřit úctu Albrightové a soustrast její rodině, mohou stejně jako v pátek přijít podepsat kondolenční knihu do prostor Amerického centra na Malé Straně. Přístupná je od pondělka do středy vždy od 13:00 do 16:00. Americké velvyslanectví v Praze nabídlo zájemcům také elektronickou kondolenční knihu.

Albrightová se narodila v Praze v roce 1937 v české židovské rodině diplomata Josefa Korbela. Po vyhlášení protektorátu rodina emigrovala do Británie. Do Spojených států přišli Korbelovi v roce 1948. Po celý život si Albrightová udržela znalost češtiny i blízké vazby ke své rodné vlasti.