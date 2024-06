Z radnice v Bubenči až do Bruselu. Stojíme na prahu nové éry, říká Kolář

Co říkáte na výsledek voleb?

Když bych na to nahlížel sobecky, co úplně neumím, tak mám obrovskou radost a je to skvělé. Ale když se člověk na ty výsledky podívá celkově, tak důvod k radosti tam moc není. Ukazuje se, že populismus, extremismus a podobné okrajové tendence v Česku posilují, a to není dobré.

V Praze vás kroužky neboli preferenční hlasy posunuly na třetí místo na kandidátce Spolu. Je to podle vás důsledek vaší práce v komunální politice?

Určitě tomu tak je, nakonec jsem starostoval na Praze 6 dost dlouho. Navíc to asi v očích voličů nebyly ani tak strašné roky, když jsou mi i potom ochotní dát hlas v úplně jiných volbách.

Čím se teď chcete v Evropském parlamentu zabývat?

Jednoznačná priorita je pro mě bezpečnostní a zahraniční politika. Ukazuje se totiž, že je to teď klíčové pole, které bylo dosud v Evropské unii neorané. Stojíme teď v mnoha ohledech na prahu nové éry a EU by si měla uvědomit, že obě zmiňované oblasti jsou důležité.

V čem konkrétně spatřujete tu novou éru?

V tom, že se zcela mění bezpečnostní prostředí. Evropa musí mít velmocenské ambice, ale když se podíváme, jak je teď konkurenceschopná, tak se nedá mluvit o tom, že by velmocenské postavení měla. Ve chvíli, kdy vám za krk dýchá režim jako je ten v Rusku, tak je důležité být co nejsilnější.

V souvislosti s Ruskem se dlouhodobě věnujete otázce možnosti vyvlastnění ruského majetku v Česku, například bývalé střední školy při ruském velvyslanectví v Bubenči. Pomůže vám nový mandát řešení posunout?

Teď v březnu jsem si vyzkoušel, že na evropské úrovni má toto téma mnohem větší ohlas než u nás. Na kongresu Evropské lidové strany jsem navrhoval rezoluci, která zjednodušeně informovala o tom, že problém s ruskými majetky napříč Evropou existuje a že je potřeba ho řešit, a mělo to pozitivní ohlasy. Teď se ho hodlám pokoušet přenášet z evropské úrovně na národní. Těch nemovitostí je nejen v Praze, ale v celém Česku spousta. Zmiňovaná škola je ale velmi dobrý příklad toho, jak efektivně je možné využít budovy, které tu teď leží ladem.

V souvislosti s tím pracujete také na návrhu zákona. V jaké fázi je jeho příprava?

Máme hotové paragrafové znění návrhu zákona, který říká, že pro to, aby se posilovala bezpečnost České republiky, je možné přistoupit k vyvlastnění nemovitostí vlastněných státem, které ministerstvo zahraničí označí za nepřátelský. Teď proto sháníme podporu napříč koalicí. Třeba kolegové, kteří zůstanou v tuzemském parlamentu, uvidí, že se tím Brusel zabývá a nějak je to motivuje k řešení.

V politických kruzích jste se nejdříve objevil jako tajemník Karla Schwarzenberga v době, kdy byl ministrem zahraničí. Co vás do politiky přivedlo?

Dá se říct, že dlouhodobý zájem. Díky tomu, čemu se věnuje můj otec (bývalý diplomat Petr Kolář - pozn. red.) jsme k tomu měli doma vždycky blízko. Pak přišla nabídka pracovat u knížete a od té doby už to jelo samo.

Jaká cesta vedla ke křeslu starosty Prahy 6, kterým jste byl mezi roky 2014 a 2022?

Přemluvil mě k tomu tehdejší primátor Tomáš Hudeček. V Praze 6 bylo potřeba obnovit buňku TOP 09 a já se nechal přesvědčit nejen k tomu, abych pomohl, ale abych také vedl kandidátku.

Ještě jako starosta jste před třemi lety ale dostal do Poslanecké sněmovny...

Motivací k tomuto kroku byla snaha řešit věci, které ke mě došly během starostování. Odstranění sochy Koněva z náměstí Interbrigády mě zároveň ponouklo tuhle agendu posunout dál a přesunout se na úroveň, kde člověk může takové věci ovlivňovat víc.