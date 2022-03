Putin lže, nechce jednat. Elektrárnu použije jako zbraň, říkají experti

Ve středu připouštěl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov možnost jednání o příměří a bezpečnostních zárukách pro ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského. Na schůzce obou znepřátelených stran o den později padala slova o humanitárním koridorech a dočasném příměří.

Jenže podle redakcí iDNES.cz oslovených expertů bojuje Kreml jenom o čas. Nechce příměří. Jde mu o co největší území Ukrajiny, a tak hraje na obě strany.

Ruská agrese totiž nepolevuje. Místo toho i nadále dochází k útokům na civilisty, okupanti navzdory Ženevské konvenci útočili na jadernou elektrárnu v Záporoží a bránili hasičům, aby tamní požár vzniklý po ostřelování vůbec hasili.

Vybrali jsme si hanbu, máme válku, míní Kolář

Petr Kolář je bývalý přední velvyslanec, který působil i na moskevské ambasádě, ruskou náturu tak má skvěle přečtenou. Včetně té prezidenta Vladimira Putina.

„Nechtějí jednat. Rusové chtějí celou Ukrajinu, teda Putin. Řekl to jasně ve čtvrtečním projevu a není o čem pochybovat,“ zlobí se Kolář. Pro iDNES.cz tak reagoval na aktuální vývoj, kdy ruská strana nejprve vyzývá k jednání o míru a posléze útočí na civilisty a jadernou elektrárnu.

„Všechno je to jenom podvod. Jsou to lháři, sedmilháři,“ dodal ještě. Vzpomněl také na několik let starou záležitost s Krymem, kdy nejprve Kreml prostřednictvím svého prezidenta Putina tvrdil, že na Krymu žádní ruští vojáci nejsou, aby je o rok později za anexi osobně vyznamenal.

Reakci světa v podobě sankcí proto Kolář kvituje, v boji proti okupantům by ale zašel ještě dál. Zmínil, že je potřeba vést válku na třech úrovních. Na té první, v podobě sankcí, se to Západu dle jeho slov daří. Poté musí následovat válka informační - dávat zprávy ruskému obyvatelstvu o tom, co se skutečně děje na Ukrajině a že Putinova armáda rozhodně není na mírové misi. V posledním kroku by se nebál ani válečného zapojení.

„Rusové se rozhodli pro totálně devastační, brutální válku. Střílí na civilní cíle, rozbíjejí školy, školky, nemocnice. Snaží se lidi odříznout od tepla, vody, elektriky. Tady není nad čím váhat, musíme vojensky pomoct,“ říká s tím, že by Češi ve spolupráci s Poláky a Brity měli Ukrajině pomoci hlídat vzdušný prostor.

Vysvětluje ale, že to neznamená přímý akt proti Rusku. „Neútočili bychom na Rusko, neměli bychom nad jeho územím letadla. My bychom je měli pouze nad Ukrajinou, nad suverénním státem,“ vysvětluje.

Přiznává, že se mu v poslední době líbí postoje britského premiéra Borise Johnsona, kterého přirovnal ke skutečnému státníkovi, jenž nese odkaz Winstona Churchilla. „Ten říkal ‚Mohli jsme si vybrat mezi válkou a hanbou. Vybrali jsme si hanbu a budeme mít válku‘.“

S Kolářovými postoji do jisté míry souhlasí i politolog Jan Kubáček.„Ukázalo se, že gentlemanské podmínky neplatí. Když se dohodlo první jednání delegace mezi Rusy a Ukrajinci blízko běloruské hranice, probíhalo dál ostřelování, tažení vojenských sil,“ připomíná politolog.

Má se NATO přímo vojensky zapojit do války na Ukrajině? celkem hlasů: 736 Ano 247 Ne, nejvýše vytvořením bezletové zóny 139 Ne 350

I on přiznal, že Putin nehraje na variantu uklidnění situace, deeskalace konfliktu a zmírnění. „Chce velmi rychle maximální možnou formou obsadit maximum Ukrajiny,“ míní Kubáček.

Podle něj Ukrajincům v současné situaci nezbývá nic jiného, než i nadále pravidelně usedat u jednoho stolu s ruskou stranou a snažit se najít cesty, jak vyjednat mír.

„Ukrajina je bohužel v situaci, že i kvůli sympatiím mezinárodní veřejnosti a podpoře partnerů z řad světových státníků a byznysových kruhů potřebuje celou dobu ukazovat vůli se dohodnout, že se drží mírových pozic. Je v situaci, že ač je napadena a morálka stojí na její straně, realita je taková, že musí využít maximum snah a možností k tomu deklarovat, demonstrovat, že stále má mírovou ambici a je připravena k jednání, případně ke kompromisům a paralelně bojovat. Nic jiného Ukrajincům bohužel nezbývá,“ popisuje Kubáček.

O elektrárnu by usiloval každý okupant

Proti Putinově agresi vystupuje i bezpečnostní analytik Univerzity obrany Richard Stojar. Podle jeho názoru nebylo cílem ruské armády jadernou elektrárnu v Záporoží zničit, nýbrž ovládnout. „Je to pro ně strategický objekt, který chtějí dostat pod svou kontrolu,“ říká Stojar.

Popisuje, že díky tomu může nepřítel vypnout části Ukrajiny elektrický proud a dostat Zelenského pod tlak při dalších jednáních. Stojar ale dodává, že chování Rusů se nevymyká tomu, co doposud předvedli, byť útokem na elektrárnu porušili Ženevské konvence.

„Za podobné situace by usiloval o získání kontroly nad takovým strategickým objektem i jiný okupant, nejenom ruská strana,“ připouští.

I on vidí v ruských rádoby vstřícných výrocích o humanitárním koridoru od představitelů Kremlu levotu. Myslí si, že Rusové velmi rádi umožní civilistům únik z měst směrem na západ, aby je později mohli bombardovat a nemuseli řešit, že se na místě nachází lidé.

„Zasažené školy a školky, to je nepříjemné i pro ruskou stranu. Rádi by byli vnímáni jako ochránci a osvoboditelé a každý takový tragický incident je pro ně velice nepříjemný,“ uzavírá Stojar.