„Mafiánovi“ Putinovi má dát za vyučenou koalice ochotných, míní exdiplomat

„Dát mu pořádně za vyučenou bychom mohli tím, že bychom ubránili Ukrajinu,“ řekl Kolář v Rádiu Impuls. „Pojďme dát Putinovi přes hubu,“ řekl již dříve serveru Novinky.cz. Ve čtvrtek svůj výrok doplnil. „Protože se chová jako chuligán a jako padouch a mafián,“ vyjmenoval důvody pro svůj dřívější výrok.

Pomoci Ukrajině by podle bývalého velvyslance měly okolní státy nejen prostřednictvím sankcí, dodávkami zbraní či materiální pomocí, ale také vytvořením koalice.

Kolář zdůraznil, že Severoatlantickou alianci tím na mysli nemá. V „koalici ochotných“, jak uskupení nazval, by podle něj mohly být jak členské státy NATO, tak i ty, které jejími členy nejsou. Koalice by pak pomáhala Ukrajincům například bezletovou zónou.

„Koalice ochotných“ by na Ukrajině například zajišťovala humanitární prostor. „Neútočili bychom na Ruskou federaci,“ upozornil a zdůraznil, že by na Ukrajinu šlo NATO jako celek. Dodal, že si nemyslí, že by země měly být nutně vtaženy do vojenských operací. Podle něj je ale potřebné pomáhat Ukrajincům.

Obavy z možného jaderného útoku ze strany Ruska jsou podle Koláře plané. Upozornil na to, že Západ svými ústupky dává Putinovi v jeho agresi zelenou.

„Pokud my Putinovi ustupujeme, tak si myslím, že mu dáváme najevo, že může postupovat dál. On to celou dobu testuje, zkouší to minimálně od roku 2008,“ řekl. Dodal, že žádná ze stran po jaderných zbraních nesáhne, protože by to znamenalo konec světa.