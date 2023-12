Přítel prezidenta bez prověrky. Hrad se rozhodl, že poradce Kolář ji nepotřebuje

Sám Kolář o prověrku podle svého tvrzení chtěl požádat. Vadí mu, že kvůli práci pro zbrojařský holding Colt CZ Group ho kritici podezřívají z lobbingu a srovnávají ho s poradcem exprezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Bezpečnostní prověrka měla těmto spekulacím zamezit, věřil. „Nechtěl jsem ji proto, abych se mohl seznamovat s utajovanými skutečnostmi, spíš proto, že se občas pohybuji v blízkosti prezidenta. Bezpečnostní rizika si ale musí vyhodnotit kancléřka,“ řekl k tomu pro MF DNES.

Kolář Pavlovi radí se zahraniční a bezpečnostní politikou. Prezident jej po zvolení nazval „přítelem po boku“.

„Kancelář prezidenta republiky zvažovala postup, potřebu a důvody žádosti o prověrku NBÚ pro poradce prezidenta Petra Koláře. Vzhledem k tomu, že Petr Kolář je poradcem, nikoli zaměstnancem a není nezbytné pro jeho činnost, aby se s utajovanými informacemi určenými Kanceláři prezidenta republiky seznamoval, žádost podána nebude,“ zdůvodnila to hradní mluvčí Mária Pfeiferová.

Kvůli tomu už nebude možné zjistit, zda by prověrku získal, nebo by mu ji české úřady z nějakého důvodu neudělily.

Kolář je z toho podle svých slov mrzutý. Oznámení kanceláře ho zaskočilo, na získání prověrky se připravoval. „Jinak bych nevyplňoval dotazník, nesháněl všechny podklady, protože mi bylo řečeno, že mi bude požádáno o prověrku. Aspoň díky tomu mám pohromadě všechny svoje doklady, co jsem potřeboval poskládat. Takže třeba to nebylo zbytečné,“ reagoval Kolář.

Zatím největšímu podezření z ovlivňování prezidenta čelil, když Pavel během cesty do USA v září navštívil americkou pobočku zbrojařského holdingu Colt CZ Group, pro kterou Kolář pracuje. Bývalý diplomat tehdy vyvracel, že by se na zařazení prohlídky do prezidentova programu podílel. O prověrku stál i proto, aby podobným pochybnostem nemusel čelit.

Kamarád bez smlouvy

S Hradem má Kolář dohodu o pracovní činnosti se symbolickou odměnou tisíc korun za měsíc. Smlouva mu končí na konci tohoto měsíce. Redakci MF DNES vysvětlil, že ji měl mimo jiné i proto, aby mohl dostat prověrku. Prodlužovat ji možná nebude, rozhodnutí nechá na hradní kanceláři. „Mně se vlastně moc nechce. Proč bych měl mít smlouvu? Přítel prezidenta mohu být i bez smlouvy,“ řekl deníku Právo. Jako poradce prezidenta má nyní prověrku na nejnižší stupeň – Vyhrazené. Udělila mu ji prezidentova kancelář. Vyšší stupeň Tajné ze zákona mít nemusí.

Hostem pořadu Rozstřel byl diplomat Petr Kolář. (2. února 2023)

„Podle mého názoru by ji asi mít měl,“ myslí si bezpečnostní expert a bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák. „Záleží na tom, o čem s prezidentem mluví, a dokud nenasadíte odposlech do kanceláře prezidenta, tak to nezjistíte,“ dodal s nadsázkou Randák. Připomněl, že jde o jinou situaci než u kancléře Miloše Zemana Vratislava Mynáře. Ten se musel z titulu své funkce s utajovanými informacemi setkávat.

Bezpečnostní prověrku však neměl, a přesto ho Zeman neodvolal. U externího poradce prezidenta to podle Randáka tak jednoznačné není.

Kolář tvrdí, že s Pavlem nic tajného neřeší. Schází se s ním jednou týdně a baví se především o tom, jaké mají být jeho prezidentské priority a jak se má stavět k dění na Ukrajině, v Rusku, Izraeli nebo Číně a Tchaj-wanu.

Špatný signál pro společnost

Prezidentova mluvčí Pfeiferová Kolářova slova potvrzuje. „Můžeme naprosto vyloučit, že by se Petr Kolář seznamoval s utajovanými informacemi,“ zdůraznila. „To je důvod, proč o prověrku nežádáme. Musí pro ni být zákonné důvody a ty Kancelář prezidenta republiky nemá,“ doplnila.

Ohradila se také proti srovnávání s okolím Miloše Zemana. Konkrétně se zmiňovaným Mynářem a kontroverzním poradcem Nejedlým s vazbami na Rusko, který rovněž prověrku neměl.

Pavlova mluvčí argumentuje tím, že současná hradní kancelář ve srovnání se Zemanovou érou požaduje bezpečnostní prověrku po všech ředitelích odborů včetně kancléřky Jany Vohralíkové.

Místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Šimon Heller z KDU-ČSL si myslí, že odmítnutí prověrky pro Koláře nevysílá dobrý signál do společnosti. „Znovu to otevírá debatu nad tím, že některé věci by se neměly řídit pouhými zvyklostmi, ale jasnými pravidly. Jinak budeme každý rok řešit, kdo by bezpečnostní prověrku měl mít a kdo ne,“ podotkl Heller.

Heller několik měsíců usiluje v Poslanecké sněmovně o zřízení vyšetřovací komise zabývající se kauzami Hradu ze Zemanovy doby. Vytvoření pravidel k bezpečnostním prověrkám na Hradě by mělo být jedním z výstupů této komise. Letos její vznik poslanci však už nestihnou projednat.