Sponzorům se generál zdál suchý, říká „přítel po boku“ a lobbista Petr Kolář

Když jsem mluvil s lidmi z okolí generála Petra Pavla, abych se dozvěděl něco o začátku jeho kandidatury, pokaždé na mě vyskočilo vaše jméno. Petr Pavel vás navíc označuje jako přítele po boku. Kde to přátelství vzniklo?

Určitě to bylo ještě dříve, než odjel do Bruselu, bylo to takové kamarádství. Občas jsme zašli na pivo nebo jsme se potkali na nějaké akci. O mně i o Petru Pavlovi se tehdy spekulovalo jako o možných kandidátech na prezidenta, takže i o tom jsme někdy mluvili. Petr Pavel se tomu ovšem v té době jen smál. Když se pan generál vrátil z Bruselu, začali jsme spolupracovat intenzivněji.

Novináři opakovaně říkají, že nově zvolený prezident volal tchajwanské prezidentce. To ona volala jemu! To je podstatný rozdíl. A když to slyšíte i ve veřejnoprávní televizi, je vám z toho prostě trošku ouzko.