Exvelvyslanec Kolář: Rusko rozumí jen síle. Už dlouho testuje slabost Západu

Rusko v reakci na české kroky vyhostilo 20 diplomatů (16 českých diplomatů a 4 pracovníky ambasády v Moskvě bez diplomatického statusu, pozn. red.). Vicepremiér Hamáček vyjádřil překvapení nad takto vysokým počtem. Co na to říkáte vy, je to opravdu vysoké číslo?

Je to číslo, které paralyzuje naši diplomacii v Rusku. Je to totální decimace. My tam snad ani tolik diplomatů nemáme. Osobně nevím, zda nemuseli sáhnout i do našich generální konzulátů v Petrohradě či Jekatěrinburgu. Když jsem byl velvyslancem, za mě tam kolik diplomatů nebylo. Možná se to týká nejenom diplomatů, ale i pracovníků ambasády, takže i administrativně-technických sil.

Podle dostupných informací by nyní na ambasádě v Moskvě mělo zůstat jen pět českých diplomatů. Vy jste mluvil o paralýze, znamená to, že ambasáda nebude fungovat efektivně?

Každý má přidělený nějaký úsek, agendu. Lidé, kteří odjedou, svou práci nemají na koho přenést. Paralýza je zřejmá. Pravděpodobně jde o to, abychom dokázali minimálně udržet chod ambasády a nějakou diplomatickou komunikaci s Ruskem, pokud o ní bude zájem.

Když se k tomu Rusko postavilo tak, že nám vypovědělo dokonce více diplomatů, tak nyní je balón na naší straně a měli bychom ho vrátit poměrně razantně. Pokud říkáte, že na naší ambasádě zůstalo pět diplomatů, tak by měl být stejný počet i na ruské ambasádě v Praze. Zbytek ať odjede.



Je ještě nějaký jiný krok, jak by Česko mohlo vůči Rusku reagovat? Nebo ponechání pouze pěti ruských diplomatů u nás je tou nejlepší možnou reakcí?

V bilaterální rovině bych udělal tento krok okamžitě, aby stejný počet lidí, které máme my v Moskvě, byl tady v Praze na ruské ambasádě, nebo vůbec na jejich diplomatických zastoupeních. Mají také generální konzuláty, například v Karlových Varech nebo v Brně. Postupoval bych tak, aby opravdu bylo minimalizováno jejich fungování v naší zemi.



Kromě toho vypovězených 18 diplomatů jsou pouze agenti SVR (Služba vnější rozvědky, pozn. red.) a GRU. Ruští „diplomaté“ z FSB (Federální služba bezpečnosti, pozn. red.) zde zůstávají, takže tak se zbavíme i jich. Myslím si, že to může jedině prospět našim bezpečnostním zájmům. Když Velká Británie v roce 1971 vypověděla 105 sovětských diplomatů, tak to na dlouhou dobu paralyzovalo jejich výzvědnou činnost ve Spojeném království. Já bych udělal v podstatě to samé.

A co další kroky, například na mezinárodní úrovni?

Na úrovni Evropské unie a NATO bych jako zástupce České republiky inicioval společnou politiku vůči Rusku. Nepovedlo by se asi vše, protože v EU a NATO máme země, jako je Maďarsko a některé země jižního křídla, které to často nevidí tak dramaticky, ale přesto bych se pokusil o co největší shodu a koordinaci. To znamená posílení sankčního režimu zaměřeného na konkrétní lidi, konkrétní firmy, které jsou v tom nejvíce namočené a mají blízko k Putinovi.

Článek 5 Ustanovení Severoatlantické smlouvy, podle kterého se útok proti jednomu členu NATO považuje za útok proti všem. Dává právo zemím na individuální i kolektivní obranu včetně použití ozbrojené síly s cílem obnovit a udržet bezpečnost v severoatlantické oblasti.

V rámci Severoatlantické aliance by se mi velmi líbilo, kdyby se povedlo aktivovat článek 5. Předpokládám, že náš velvyslanec u NATO Jakub Landovský nějakou sondáž na toto téma již provádí, nebo minimální vede konzultace se spojenci, kam bychom mohli až očekávat jejich solidaritu. GRU je vojenská rozvědka, takže na našem území zaútočila ruská armáda a mně by se líbilo, kdyby se to naši spojenci v Alianci rozhodli vnímat i jako útok na ně. O tom článek pět je - jeden za všechny, všichni za jednoho. Útok na jednoho znamená útok na všechny ostatní.

V rozhovoru pro Blesk jste uvedl, že byste čekal vyjádření podpory našich spojenců, tak jak tomu bylo v případě Skripala v Británii. Česko tehdy v reakci vyhostilo tři ruské diplomaty. Jaký signál by do světa vyslala skutečnost, kdyby nyní k takovému kroku naši spojenci nepřistoupili?

Byl by to další špatný signál minimálně do Ruska, že nejsme dostatečně sebevědomí a silní na to, abychom se dokázali spojit a ohradit razantním způsobem. Rusko dlouhodobě považuje naši západní civilizaci za zkorodovanou, paralyzovanou, opovrhují liberální demokracií jako nefunkčním systémem.

Bohužel jsou často našimi kroky utvrzování v tom, že jsme opravdu neakceschopní. Když se podíváte, jak nás dlouhou dobu testují, kam až je pustíme, tak to začalo po summitu Aliance v Bukurešti v roce 2008, kdy Gruzie a Ukrajina odjely s prázdnou, přestože tam přijely s tím, že dostanou status kandidátské země na členství v NATO. Nedostaly nic, protože právě německá a francouzská diplomacie se tehdy obávaly, že tím vyprovokují Moskvu, že ji tím rozzlobí.

No tak Rusko si to vysvětlilo tak, že se za Gruzii a Ukrajinu nepostavíme a proto ještě v tom samém roce proběhla invaze Ruska do Gruzie. A místo toho, abychom Rusům dali konkrétními kroky najevo, že překročili červenou čáru, tak nový prezident USA v roce 2009 Barack Obama přišel s resetem vztahů s Ruskem.

Opět si to nemohli vysvětlit jinak než jako politiku appeasementu, že nemáme dost síly a odvahy na to bránit své zájmy a své spojence a důsledkem toho je případ Ukrajina. Až teprve tam jsme se dokázali semknout do té míry, že jsme přijali sankce, ale stále to je dost slabé. Západ ještě stále nechápe, že jsme konfrontováni někým, kdo rozumí pouze síle.



Jak moc se na základě těchto události zhorší česko-ruské vztahy?

Myslím si, že už není moc co zhoršovat. Řekněme, že naše vztahy nyní budou pod bodem mrazu.



Summit Putin-Biden v Praze? Ten tu nebude

Ministerstvo zahraničních věcí v posledních dnech zažívá velké změny. Byl odvolán ministr Petříček, který o zapojení ruských agentů věděl, nyní je vedením ministerstva pověřen Jan Hamáček, který vede i vnitro. Toho má následně vystřídat Jakub Kulhánek. Česko se nyní nachází v diplomatické roztržce s Ruskem. Je správné, aby se v této turbulentní době měnil tak často šéf diplomacie?

Podle mě vůbec není správné, že došlo k odvolání ministra Petříčka, zvláště pakliže pan Hamáček věděl o tom, co nám tady Rusko provedlo a věděl, že bude muset dojít k nějaké reakci. Místo toho se nám pan Hamáček snaží prodat svou verzi, že celá jeho chystaná cesta do Moskvy byla pouze kamufláž. Když už věděl a musel tedy vědět, co se děje a k čemu to směřuje, tak odvolal ministra zahraniční, pak se pokusil na ministra zahraničí dostat ministra kultury, který nechtěl.

Teď nám tvrdí, že to celé s Moskvou byla kamufláž a přitom říká, že počítal s tím, že místo odletu do Moskvy by si povolal ruského velvyslance, kterému by oznámil vypovězení diplomatů. Nevím, co tím chtěl vlastně udělat, komu a co tím chtěl vzkázat. On přece nemohl vědět, že 19. dubna bude ministrem zahraničí. Je tam spousta podivností a mám z toho velmi trapný pocit, co se odehrává s českou diplomacií.



Myslíte si, že za současné situace by se v Praze mohl uskutečnit summit mezi Putinem a Bidenem, o které Hamáček minulý týden taky mluvil? Nebylo by to poprvé, kdy by se v Praze uskutečnila taková akce.

Za dané situace rozhodně ne. Nicméně při situaci, kdy máme na Hradě takového prezidenta a kdy se tady odehrály tanečky kolem Rosatomu a Sputniku, tak bych se velmi divil, kdyby americká strana vybrala Česko jako zemi, kde by chtěla, aby se její hlava státu potkala s hlavou Ruska.

Jak jste sama řekla, nebylo by to poprvé, kdy by se v Praze odehrál summit na úrovni hlav států Ruska a Spojených států. Já sám jsem připravoval setkání Obamy s Medveděvem na téma jaderného odzbrojení. Když jsem summit připravoval, upozorňoval jsem na to, že my jsme členská země NATO a EU a nejsme neutrální zemí. Takže když Rusko přijme, že bude jednat na našem území, tak vlastně akceptuje to, že to nebude na neutrální půdě a že tahá za kratší konec provazu.

Jak vnímáte chování prezidenta Miloše Zemana, který si dává s odpovědí na všechny události kolem Ruska na čas?

Pro mě je velkým překvapením, že prezident vůbec akceptoval akci vlády tak, jak probíhá, že ji podpořit a přijal. To znamená, že důkazy, které mu byly předloženy, jsou pravděpodobně natolik závažné, že je nemůže a nedokáže zpochybnit. Takže alespoň to.



Nicméně v kontrastu s reakcemi hlav států našich spojenců a jak třeba reagovala prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová, tak mi přijde líto, že náš prezident nedokáže vystoupit se silným projevem k veřejnosti a jasně se vymezit vůči bezprecedentnímu útoku na naši zemi. Očekával bych od hlavy státu, od vrchního velitele našich ozbrojených sil, že vystoupí s projevem k národu a mobilizuje nás jako občany, abychom se semkli a byli jednotní.