Nevyhostíme ruského velvyslance, diplomacii potřebujeme, míní ministerstvo

Dvořák v nedělních Otázkách Václava Moravce s bývalým ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem probíral, jaký dopad mají současné sankce vůči Rusku a co přinesou ty budoucí.

Zaorálek uvedl, že diplomacie bude při ukončení války na Ukrajině velmi důležitá a tudíž je také proti návrhu vyhoštění ruských diplomatů. Zdůraznil nicméně, že stejnýý krok ze strany pobaltských států je pochopitelný, protože jsou v bezprostředním nebezpečí ze strany Ruska, hlavně vzhledem k jejich poloze. Pro ně to tedy v tuto chvíli může být správným krokem.

Sankce měly Rusku zlomit vaz

V této chvíli se již schválil desátý balíček sankcí proti Rusku. Evropský blok nově omezí export materiálů a technologií využitelných pro vojenské účely a zakáže investice do ruského důlního průmyslu. Sankční seznam se rozšíří o 190 lidí a subjektů včetně členů vlády, soudců ústavního soudu či příbuzných oligarchů.

Podle Dvořáka by měly být zavedeny tvrdší a ráznější postihy za nedodržování těchto nařízení. V České republice je to již trestné, mělo by to tak však být i v dalších evropských zemích, míní Zaorálek.

„Sankce nemají takový dopad, jak se předpokládalo, neboť Rusko má stále množství spojenců například ve Spojených Arabských Emirátech“ vyjádřil se Zaorálek.