Herečka Jenovéfa Boková porodila, z Witowské je nevlastní babička

Herečka a hudebnice Jenovéfa Boková a její partner Adam Kolář zatím informaci o narození dítěte nepotvrdili.

Kolář pracoval jako reportér v České televizi, je synem bývalého velvyslance Petra Koláře. Ten je zase partnerem rozvedené moderátorky Světlany Witowské. Z té tak nyní udělala Boková nevlastní babičku.

Propletené rodinné vztahy odhalila v březnu inaugurace prezidenta Petra Pavla na Pražském hradě, kde se všichni pohromadě sešli a vyfotili na sociální sítě.

„Při pohledu na tuto památeční fotografii mě napadá buď ‚Prosím vás, kam až sahají Kolářovi?‘, anebo ‚Tolik příbuznejch pohromadě, smí to vůbec bejt?! Já bych to policejně zakázal‘. Tak si vyberte sami,“ napsal na Twitter druhý syn Petra Koláře Ondřej, který byl ještě do loňského roku starostou Prahy 6.

Boková pak na Instagramu sdílela společné foto se Světlanou Witowskou, kde ji označila jako nevlastní babičku.

Zleva: Petr Kolář, Jenovéfa Boková, Adam Kolář, Filip Witowski, Světlana Witowská a Ondřej Kolář (Praha, 9. března 2023)

Witowská je maminkou dvou dětí. Prvního syna Viktora má se sportovním komentátorem Robertem Zárubou. Druhý syn Filip je synem šéfa pražského dopravního podniku Petra Witowského. S tím se moderátorka po deseti letech manželství rozvedla začátkem roku 2020.

Současným partnerem Světlany Witowské je bývalý diplomat Petr Kolář, se kterým se počítá do týmu kanceláře nového prezidenta Petra Pavla. V lednu 2020 ovdověl, z manželství má dva syny, Ondřeje a Adama.

Jenovéfa Boková je nejmladší dcerou politického aktivisty Johna Boka a malířky a sochařky Jitky Bokové, má starší sestru Kristýnu, také herečku. Ta je bývalou manželkou herce Pavla Lišky.

Jenovéfa si zahrála například ve filmech Občanský průkaz, Ženy v běhu, Chvilky, Revival či v seriálu Hořící keř. Věnuje se od šesti let také hře na housle. Nedávno vystoupila v pokročilém stadiu těhotenství na cenách Český Lev.

V minulosti randila Boková například s Martinem Složilem, vítězem druhé řady reality show Robinsonův ostrov (2018), předchůdcem současné show Survivor.

VIDEO: Sestry Kristýna a Jenovéfa Bokovy v Show Jana Krause: