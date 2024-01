Všichni se znají z institutu „za lepší svět“. Kde prezident našel nejen kancléře

Hradní kancléřku Janu Vohralíkovou střídá od 15. února Milan Vašina ze středoevropské pobočky Aspen Institutu. Tam sedí spolu poradcem a „přítelem po boku“ prezidenta Pavla Petrem Kolářem. Zatímco Kolář působí dlouhá léta v jeho Mezinárodním poradním sboru, Vašina ve funkci jeho výkonného ředitele, jak uvádí web Aspen Institute.

Na Hrad tak míří člověk spojený s byznysmenem Kolářem, o němž se hovoří jako o šedé eminenci, která má na prezidenta největší vliv a stála za jeho kandidaturou. Není zřejmé – a Hrad na toto téma mlčí – kdo Vašinu do vedení Kanceláře prezidenta republiky přivedl. Spojitost s Kolářem se ale nabízí, neboť to byl právě on, kdo jako kancléřku kdysi prosadil Vohralíkovou. Svědčilo by to o rostoucím Kolářově vlivu na prezidenta.

Milan Vašina se ale s prezidentem zná už z minulosti. „Krásný den, kdy se vrátila slušnost, pravda, důstojnost a hodnoty! Jsem na to hrdý,“ napsal Vašina na Facebook po zvolení Petra Pavla prezidentem. Následně byl i na jeho inauguraci. Nebyla to náhodná podpora: Petr Pavel ještě před prezidentskou kandidaturou vystoupil na setkání Anti-Panic Conference 2.0, kde spolu s Vašinou varoval před dezinformacemi.

Po zvolení prezidentem se jejich cesty opět střetly na Výroční konferenci Aspen Institute, kde Petr Pavel nešetřil chválou na své hostitele: „Iniciativy Aspen Institutu, které rozvíjejí to nejdůležitější z euro-atlantické duchovní tradice, jsou účinnou zbraní s rostoucí polarizací v online i fyzickém světě,“ uvedl listopadu 2023 prezident.

Aspen Institute, kde Kolář i Vašina působí a Petr Pavel řeční, je vlivná platforma, která „chce zlepšit svět“ skrze společné diskuse odborníků. Jejími členy jsou finančníci z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, jako je zakladatel Direct pojišťovny Pavel Řehák, prezident České bankovní asociace Tomáš Salomon nebo šéfka českého Googlu Tania le Moigne. Najdeme zde i politiky Jana Farského (STAN) a Ditu Charanzovou (za ANO). Čestným členem je bývalý velvyslanec v USA Michael Žantovský.

Členové, které MF DNES oslovila, Vašinovo angažmá na Hradě vítají. „Milana Vašiny si vážím jako schopného a zkušeného manažera. Tyto kvality mu určitě přijdou vhod při řízení poměrně složitého administrativního útvaru, kterým je Pražský hrad,“ komentoval Žantovský.

„S Milanem Vašinou se jako členka správní rady Aspen Institutu znám dlouho. Je to skvělý manažer, který má tah na branku. Pro prezidentskou kancelář je to výborná volba,“ reagovala europoslankyně Charanzová.

Částí společnosti je Aspen Institute vnímán jako elitářská společnost, která hájí západní zájmy. V USA totiž tento spolek vznikl a jak vyplývá z dostupných informací, americkou centrálu Aspen Institutu finančně podporují Carnegie Corporation, The Rockefeller Brothers Fund a Fordovy nadace.

I proto si krátce po oznámení Vašiny v čele hradní kanceláře rýpli někteří opoziční politici: „Prezident Pavel se nerozpakuje veřejně ukázat, kdo jsou jeho loutkovodiči. Vedoucím prezidentské kanceláře se stává šéf vlivné globalistické organizace Aspen Institute pro střední Evropu Milan Vašina. Aspen Institute je „think-tank“ úzce propojený s americkou vládní administrativou a establishmentem označovanými jako americký Deep State,“ objevilo se ve čtvrtek na facebookové stránce ústecké buňky SPD. Ta před Aspen Institute varuje i na svém webu.

Kritikem Aspen Institute je i exprezident Václav Klaus. Ten v roce 2019 obvinil tuto organizaci, že si zmonopolizovala exkluzivitu vztahů s USA. „Jsou to lidé, kteří bez sebemenšího zakolísání přežili všechny ideové obraty a zvraty politiky nejen naší, ale i politiky americké. Přežili všechny americké prezidenty a velmi se lišící vládní konstelace. Vždycky byli ‚in‘. Vždy byli na straně značně proměnlivé americké politiky,“ uvedl v Lidových novinách Klaus.

Otevření české pobočky Aspen Institute finančně podpořil finančník Zdeněk Bakala, v jeho dozorčí radě dodnes sedí jeho manželka Michaela. Pod patronací Bakalova vydavatelství pak Aspen Institute pořádal v roce 2022 konferenci „Kam kráčíš, Česko“. Činnost organizace v Praze zahájila v roce 2012 bývalá americká ministryně zahraničí českého původu Madeleine Albrightová.

Mezi stálé sponzory institutu patří každoročně nadace manželů Bakalových. Aspen Institute podle jeho výroční zprávy finančně podporují v Kalifornii narozený miliardář, internetový podnikatel, investor a obchodník na burze Jan Barta, investor David Holý ze skupiny Pale Fire Capital nebo Slovenka Uršula Kráľová, někdejší personální ředitelka T-Mobile. Ostatně u tohoto operátora pracoval i sám Milan Vašina, od roku 2011 řídil T-Mobile Česká republika, od roku 2016 stál v čele českého T-Mobilu a slovenského Telekomu.

V roce 2014 vysílal T-Mobile reklamu, která prezentovala polsky mluvícího člověka v roli překupníka. Polská ambasáda proti spotu, v němž polský obchodník nachytá Čecha na nekvalitní mobilní telefon, podala oficiální protest. Vašina si pak sypal popel na hlavu a reklamu stáhl.

„Mrzí nás, že se naše reklama, která dlouhodobě sází na nadsázku a specifický humor, mohla někoho dotknout. Přestože jsme přesvědčeni, že reklama je z etického i zákonného hlediska v pořádku, rozhodli jsme se ji pozastavit,“ uvedl tehdy Vašina.

Vrcholný management T-Mobile opustil roku 2018. Pak působil ve společnosti Rockaway Capital jako nezávislý konzultant. Mnohem zajímavější je ale jeho angažmá u pirátského ministra Bartoše.

Vašina byl v roce 2022 členem jedenáctičlenného poradního týmu, který pod názvem Český digitální tým radil místopředsedovi vlády pro digitalizaci Ivanu Bartošovi (Piráti). Skupina pomáhala Bartošovi zejména v oblasti digitalizace státní správy. Bartoš tehdy Vašinu a další členy týmu nazval „Digitálními vlastenci“. Ve skupině působil také třeba zakladatel iniciativy Hlídač státu Michal Bláha, Tomáš Havryluk z Alzy, ředitel CZ.NIC Ondřej Filip nebo Diana Rádl Rogerová z Deloitte.

Digitalizace Česka, jak si ji představoval Bartoš a jeho tým, ale žádné velké úspěchy nesklízí. Většina novinek, které platforma zavedla, se potýkalo či potýká s technickými potížemi. Spuštění aplikace eDoklady, která umožňuje používat digitální občanský průkaz, se nepovedlo. Systém se zhroutil a kvůli velkému náporu se objevovaly problémy s přihlášením přes Identitu občana. Problémy kvůli tomu měli i uživatelé eReceptu. Elektronickou občanku přitom zatím neakceptují všichni, například u obcí je to dobrovolné, od dubna to má umět policie a až od poloviny roku finanční správa. Česká pošta má e-doklady akceptovat až ta rok.

Lépe na tom není ani digitalizace státní správy. Konstatoval to před pár dny Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který varoval, že celkem 200 milionů korun, které vydalo Ministerstvo vnitra od roku 2009 na tři projekty modernizace veřejné správy, k její modernizaci nevedlo.

„Ministerstvu vnitra se nepodařilo dokončit plánovanou reformu veřejné správy, která měla zpřehlednit, zjednodušit a zrychlit činnosti jednotlivých úřadů. Nedošlo k zamýšlenému snížení nákladů ani poklesu administrativní zátěže občanů. Ti musí nadále úřadům oznamovat informace, které stát již k dispozici má,“ uvádí ve své zprávě NKÚ.

V ČR podle něj stále není dodržována zásada „only once“ (pouze jednou), vytyčená vládou v roce 2018, že totiž obíhat mají data, nikoliv lidé. Dále například jsou dosud nedostupné online platby správních poplatků, přestože zavedení centrální platební brány začalo vnitro připravovat již v roce 2018. Občané tak v některých případech stále musí nakupovat papírové kolky.