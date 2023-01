Propojení telefonu Pavla se Zelenským. Vše je práce protokolu, říká Svoboda

Petr Pavel v televizním rozhovoru řekl, že si bude ještě v neděli volat s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským a tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Jak se tyto hovory organizují?

Je to iniciativa toho, kdo chce volat. Pokud by to bylo na popud pana Pavla, nejspíš by se někdo z jeho týmu spojil s protokolem ukrajinského prezidenta. Řekne, že by chtěl nově zvolený prezident s panem Zelenským hovořit a od protokolu druhé strany přijde odpověď, zda mají o telefonát zájem. Domluví se termín, čas a jazyk, zda se bude mluvit anglicky nebo se hovor propojí přes tlumočníka.

Vraťme se ještě o krok zpět, jak vůbec jedna strana na druhou sežene telefonní číslo?

Buďto seženou kontakt na některého ze členů týmu nebo se obrátí na velvyslanectví. Domluví se, na který telefon se zavolá a dohodne se i téma rozhovoru. Většinou to není zrovna soukromý rozhovor, otevírají se v něm oboustranně důležité otázky. V tomto případě to asi bude o vývoji války, dodávce zbraní nebo podpoře České republiky. To nevím, každopádně se ale téma domlouvá předem. V daný čas telefon propojí sekretářky a začne se mluvit.

Zmínil jste, že rozhovor není vždy soukromý. Nahrává se?

Může, když je zásadní. To je ale potřeba druhé straně říct.

Volá se přes pevnou linku, nebo přes mobil?

Když jsem to dělal já jako ministr zahraničí, sedával jsem v kanceláři a propojili mě telefonicky přes pevnou linku. Ti, kteří se velmi dobře znali, si volali přes mobil. Ale dnes už se doba posunula, takže nevím přesně, jak to je.

Jak moc mohou být telefonáty mezi státníky neformální?

Bývají na předem dohodnuté téma, od kterého se příliš neodbočuje. V tomto případě však může jít pouze o nějaký první rozhovor sloužící k projevům sympatie. Druhá strana zřejmě poblahopřeje panu Pavlovi ke zvolení a řekne, že se těší na budoucí spolupráci. Navzájem se povzbudí, pozdraví se.

Jak jste jako ministr zahraničí k těmto rozhovorům přistupoval? Byla to pro vás spíše formalita, nebo důležitá událost?

Když byl telefonát předem domluvený, týkal se většinou nějakého vážnějšího tématu, které bylo třeba probrat. Například jsem takto řešil přípravu jednání Evropské rady. Ale s mnoha ministry zahraničí udržujete také přátelské vztahy, běžně si píšete a voláte.

Jaké by teď podle vás měly být první kroky Petra Pavla, co se týče zahraničí? Komu by měl přednostně zavolat a kam by měl zamířit?

Prioritní jsou naši sousedé, s těmi bude mít pravděpodobně dobré vztahy. Ostatně na Slovensko už volat nemusí, protože jejich prezidentka Zuzana Čaputová přijela poblahopřát panu Pavlovi osobně.

S hlavami států sousedních zemí by se měl znát tak blízko, že by se měli oslovovat křestními jmény, nebo si dokonce i tykat. Určitě je ale důležité mluvit také s hlavami států mezinárodních mocností.