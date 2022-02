Svoboda: Zprávy tajných služeb nebyly blamáž, sankce musí být srozumitelné

Co noční vyslání vojáků na Donbas znamená? Je to předzvěst invaze na celou Ukrajinu, nebo jde podle vás o pro teď konečný cíl?

Já nevím, zda je to konečný cíl. Samozřejmě je to agrese, protože jde o vstup cizí armády na území suverénního státu. Žádná Luhanská či Donbaská republika neexistuje. Bude záležet na odpovědi Západu. Je důležité, aby Západ odpověděl jednotně a aby byl disciplinovaný v tom smyslu, že se sankce nebudou obcházet, jak se stalo po krymské krizi.