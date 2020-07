Plněné tortilly nebo sekaná v housce. Sbalte si oběd na cesty i na piknik

0:08 , aktualizováno 0:08

Prázdniny a pěkné počasí lákají k výletům a piknikům v přírodě. Co si přibalit do batohu nebo do košíku, abyste na čerstvém vzduchu neměli hlad? Máme pro vás čtyři lahodné tipy.