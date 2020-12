Změna vám přinese štěstí. Zlepšete svůj život pomoci filozofie kaizen

Jak stárneme, získáváme mnoho zkušeností, ať už negativních, či pozitivních. Naštěstí i to špatné nás posouvá dál. Zpočátku možná máte chuť se vším skoncovat, odstřihnout se od všeho a všech. Nesmíte se ale utápět ve chmurách a stavit se do role oběti, to nic dobrého nepřinese.

Prožijte si emočně bolestivý čas, ale postavte se znovu na nohy a odrazte se od pomyslného dna. A právě přenastavení v duchu kaizen je v tomto ohledu trefou do černého. Již samotné japonské slovíčko v sobě ukrývá klič k hezčím zítřkům. Kai znamená změnu a zen k lepšímu. Nikdy není pozdě začít se o sebe lépe starat, cvičit, podnikat či jen si zlepšit život, chce to jen chtít.

Kaizen má tu výhodu, že nedává výmluvám prostor. Je tedy ideálním prostředníkem pro ty, kteří mají slabší vůli. Kdo by neměl každý den minutu, dvě anebo tři na změnu? Navíc tuto filozofii můžete zařadit do jakékoliv části života, osobní i pracovní.



Chcete vše jinak? Žádný problém. Začít můžete už teď.

Obávané zrcadlo

Kaizen lze praktikovat opravdu ve všech směrech života. Nahlédněte na vlastní existenci reálně. Nejste spokojená s partnerem? Cítíte se doma nedoceněná? Děti zlobí, neposlouchají, nemají řád? Zeptejte se sama sebe, proč tedy v tomto stavu přetrváváte. Bojíte se změn, jste pohodlná dělat něco jinak, máte za to, že stejně vaše snaha bude jen ztrátou času a energie? Když nic nezkusíte, opravdu se změny k lepšímu nedočkáte.

Někdy může nejistota pramenit z toho, že se soustředíme na špatné cíle. Problémy v osobním životě řešíme tím, že si začneme hledat práci, nevěnujeme sami sobě dostatek prostoru, zkrátka utíkáme. To je důvodem, proč i když se snažíme něco dělat, změny nepřinášejí žádné zlepšení, takže se začneme každé další děsit. Je proto velmi důležité přemýšlet, co přesně je naším snem, čeho chceme v budoucnu dosáhnout, a poté zvolit drobné postupné změny, které nás k cíli reálně mohou přivést.

Život není o smutku a trápení. Na změny není nikdy pozdě.

Když málo stačí…

Postupné krůčky nám mohou přijít úsměvné, nedokážeme jim dát příliš velkou váhu, nevěříme, že málo může něco změnit. Ovšem opak je pravdou. Místo radikálních změn, do kterých se chcete pustit po hlavě, zkuste jen drobné každodenní posuny. Jde sice o běh na dlouho trať a musíte se obrnit trpělivostí, ale i „pomalou jízdou” se dostanete do cíle.

To, že s nějakou změnou začnete, je skvělé. Už to svědčí o odhodlání, ale nejde o princip této filozofie. Podstatou je neustálé zlepšování. Na prvním místě kaizen totiž není finální výsledek, ale to, jak kvalitně na přeměně pracujete či vykonáváte danou aktivitu.

„Když uděláme první krok k nějaké činnosti, je potřeba zlepšovat postupně i ji. To platí jak ve volnočasových aktivitách, tak i v práci. Zlepšujme se neustále jen pomocí malých krůčků, úspěch se dostaví. Velké kroky totiž nejsou stabilní a snadno se vrátíme do zajetých kolejí,“ komentuje oblíbenou japonskou filozofii kaizen byznys mentorka Denisa Jedličková.



Jako kuchařka nestojíte za moc? Začněte s jednoduchými recepty. I výtečný předkrm či polévka muže a vás potěší, motivuje pokračovat dále.

Postupujte pozvolna Ve chvíli, kdy se i velmi malá změna zdá příliš náročná nebo nepříjemná, znamená to, že ve vás probouzí strach. Robert Maurer v knize The Spirit of Kaizen navrhuje pět způsobů, jak ho překonat. Dokonce i v krizi postupujte pozvolna. Kaizen metoda učí mozek, že se každý den nebo týden změní jedna „zanedbatelná“ věc. Hlava si tak zvykne změny nejen akceptovat, ale také je vymýšlet. A postupem času si ani nevšimne, že další z malých změn, kterou přijal, byla vlastně velká a zásadní.

V praxi to znamená následující. Chcete začít běhat, jenže vás to doposud nebavilo? Rozplánujte si první etapu do deseti dnů. První den si dejte krátkou procházku, druhý den přidejte do procházky minutu běhu, třetí den přidejte dvě minuty běhu, a tak pokračujte. Po deseti dnech na sebe budete pyšná.

Nepolevujte a na této bází fungujte i nadále. Podstatné je vydržet alespoň tři týdny. Je totiž vědecky dokázáno, že tak dlouho trvá, než si lidské tělo a mysl udělá na danou aktivitu návyk.

Obdobně lze fungovat také u ratolestí. Již od útlého věku se totiž mohou nejmenší členové rodiny zapojit do chodu domácnosti a ulehčit vám. Požádejte své dítko o umytí dvou talířů, pomoc při věšení prádla či úklidu vyžehleného oblečení. Jakmile bude hotové, nezapomeňte na řádnou pochvalu. Postupně nároky opatrně zvyšujte.

Bez práce nejsou koláče

Někdo chodí do zaměstnání s láskou, jiní se musejí k činnosti přemlouvat, zvláště ti, kteří jsou na home office. Jestli patříte k těm, již své úkoly oddalují a večer pak ponocují, protože nemají nic hotové, i pro vás je kaizen ideální volbou.

Kdy začnete filozofii praktikovat, je jen na vás, doporučujeme ale nezahálet. Kaizen může fungovat pro všechny možné obory, od dělníků po vysoké manažery. V den, kdy se rozhodnete vzít život pevně do svých rukou, začněte brzy. Udělejte si seznam, jednotlivé úkony rozdělte do úseků dopoledne/odpoledne. Nebuďte k sobě příliš tvrdí. Jak už bylo zmíněno výše, postupujte s rozvahou a nešijte na sebe bič.

Našeptává vám váš vnitřní hlas, že na něco nemáte, že nadcházející změnu nezvládnete, protože nejste dost dobří? Pravděpodobně je to nějaký pozůstatek necitlivého učitele, přehnaně kritického partnera nebo dokonce rodiče.

Až se zase přistihnete, že ho slyšíte, představte si ve své situaci člověka, kterého dobře znáte a vážíte si ho. Řekli byste mu to samé, co říkáte sobě? Asi ne. To, co byste řekli jemu, se naučte říkat i sobě. Čím častěji toto cvičení vyzkoušíte, tím rychleji si hlava odvykne zbytečné a přehnané sebekritice.