K zubaři si dnes lidé chodí už i odpočinout, říká stomatolog Vondruška

12:00 , aktualizováno 12:00

Původně chtěl být veterinářem, až v posledním ročníku na gymnáziu se rozhodl, že bude lékařem. Nejprve vystudoval všeobecnou medicínu, potom se ještě pustil do studií stomatologie. Hodně ho přitom ovlivnil strýc zubař. „Rád jsem za ním chodil do ordinace,“ říká stomatolog MUDr. et MUDr. Robert Vondruška (52), který už téměř dvacet let dochází do zubního centra na pražské Ořechovce.