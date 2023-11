Pozor na modřiny. Pokud je máte často, měli byste zpozornět

Modřina nebo také krevní výron, podlitina či hematom jsou označení pro poranění, jehož následkem je podkožní krvácení. Než se začne krev srážet a krvácení se zastaví, nahromadí se krev z poškozených cévek v oblasti, kde k úderu došlo. Nahromaděná krev prosvítá přes pokožku a má modrofialovou až černomodrou barvu.

Možná vám jenom chybějí vitaminy Příčinou hematomů bývá například nedostatek vitaminu C, který je důležitý pro tvorbu kolagenu, který zajišťuje pevnost a pružnost cév. To je důvod, proč se při jeho nedostatku stávají cévy křehkými a lehce praskají. Dalším faktorem, který ovlivňuje tvorbu modřin, je nedostatek vitaminu K1. Tato forma vitaminu K je nezbytná pro tvorbu dostatečného množství srážecích faktorů. Přirozeně se vyskytuje zejména v listové zelenině.

Charakteristické zabarvení způsobuje barvivo hemoglobin, jež slouží k přenosu kyslíku do tkání a oxidu uhličitého z tkání do plic, nacházející se v červených krvinkách. Právě on dává modřině dobře známou a velice charakteristickou barvu.

Rozpadem červených krvinek a odbouráváním barviva se za pár dní modřina změní na zelenou, hnědou a nakonec žlutou, až úplně zmizí.

Kdy zpozornět

Pokud vznikají modřiny často a snadno, je třeba zpozornět. Někdy jsou signálem, že v těle není něco v pořádku. Může jít jen o to, že máte nedostatek některých vitaminů, které se podílejí na krevním srážení nebo pružnosti cév, ale také mohou signalizovat závažná, i když méně častá onemocnění.

Když zpozorujete, že se u vás modřiny objevují bez zjevné příčiny, nejlepší je neváhat a vyrazit co nejrychleji ke svému lékaři.

Co se bude dít dál

V první řadě vám praktický lékař provede základní vyšetření krve zaměřené zejména na krevní obraz, jaterní testy, hladinu cukru a faktory srážlivosti. Na základě výsledků těchto parametrů vás pošle k hematologovi, hepatologovi, internistovi či k jinému specialistovi.

Příčin spontánní tvorby modřin je mnohem víc, než jsme zatím jmenovali, a úkolem specialistů je najít tu správnou.

Nepodceňujte alkohol Jeho nadměrným pitím jsou ohrožená játra. Při onemocněních jater způsobených alkoholem přestávají játra produkovat proteiny, které napomáhají přirozenému srážení krve. Člověk pod vlivem alkoholu nejen ztrácí kontrolu nad vlastním tělem a stabilitou, zároveň je zde vysoké riziko krvácivosti a vzniku rozsáhlých a dlouho se hojících krevních podlitin, a to především na rukou a nohou.

Modřiny totiž mohou signalizovat třeba onemocnění jater. Setkávají se s nimi i pacienti s cukrovkou, která může vážně narušit cirkulaci krve a poškodit cévy, lidé s poruchou funkce štítné žlázy nebo se sníženou kvalitou cévní stěny.

Příčinou mohou být také vrozené poruchy srážlivosti krve, například hemofilie či von Willebrandova choroba. První postihuje jen muže, druhá i ženy a projevuje se zvýšeným krvácením z nosu, během menstruace či porodu.

Důvodem mohou být i léky

Více podlitin můžete mít, když berete léky na ředění krve, které snižují srážlivost a působí jako prevence proti ucpávání cév, například warfarin či nízkomolekulární heparin, případně ty, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou a používají se i na zmírnění bolesti.

Modřiny mohou mít na svědomí i hormonální léky, například antikoncepční pilulky či kortikosteroidy, které se používají k léčbě revmatických onemocnění, astmatu a atopického ekzému. Vadí i některá antidepresiva.

Jak se rychleji zbavit modřin? Několikrát přiložte na modřinu studený obklad, maximálně na 10 minut, a opakujte to po 20 minutách. Po dvou dnech střídavého chlazení můžete začít modřinu přehřívat, třikrát denně si na deset minut přiložte nahřátý ručník. Druhý den po vzniku modřiny ji můžete začít několikrát denně velmi jemně masírovat, čímž stejně jako chladem a teplem podpoříte cirkulaci krve. Také ultrafialové záření může pomoci rychleji rozložit metabolity krevního barviva a tím urychlit vyblednutí modřiny. Vystavte ji tedy na chvíli sluníčku. * Vyzkoušet také můžete arnikovou mast nebo obklad s octem smíchaným s teplou vodou.

Článek vyšel v listopadovém vydání časopisu Zdraví.