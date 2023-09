Co víte o prevenci? Vyzkoušejte své znalosti v kvízu a vyhrajte knihu

Vědomostní kvíz o čtyři knihy Anatomie těla v pohybu bude probíhat od úterý 26. září do 3. října do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku v úterý 3. října ve 12:00 a budeme je informovat i prostřednictvím e-mailu.

Kniha Anatomie těla v pohybu

Tento ucelený soubor přednášek se zaměřením na kosti, svaly a klouby lidského těla, a to nejen z hlediska jejich morfologie a struktury, ale především z hlediska jejich funkcí a vzájemného funkčního propojení seznamuje čtenáře se základním anatomickým názvoslovím.

Každá kapitola je doplněna s daným tématem souvisejícími přehlednými ilustracemi.

Kniha je určena především studentům, jejichž studijní obory předpokládají znalosti fungování pohybového systému lidského těla, dále pak profesionálům v oblasti tance, zpěvu či herectví, pedagogům působícím v těchto oborech a zrovna tak odborníkům, terapeutům zabývajícím se léčebnou prací s tělem. Znalosti z anatomie si však může rozšířit každý z čtenář.

Pravidla soutěže najdete zde.