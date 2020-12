Jakou snídaní nejlépe nastartujete den? Češi preferují rohlík s uzeninou

Co snídáte nejčastěji? Ptala jsem se kamarádek, kamarádů, kolegů, sousedů... Nikdo se nedivil, proč se ptám, vždycky se rozvinula debata. „Toast, avokádo, vejce. A zelený čaj.“

„Cereálie. Prostě nějaké křupání s mlékem nebo jogurtem.“

„To nejez. Tváří se to zdravě, ale je to plné cukru.“

„Neboj, vybírám si ty bez cukru.“

„Já snad ani nemůžu říct, co nejčastěji snídám.“

„Řekni, musíš!“

„Obyčejné rohlíky s plátkovým sýrem.“

„Ne! Bílé rohlíky?“

„Jo.“

„Jak to, že nemáš nafouklé břicho, ty mrcho? Já si nedala rohlík už tři roky a břicho mám pořád.“

„Já snídat nestíhám.“

„Na to pozor. Já taky dřív říkal, že nestíhám, ale teď si to hlídám. Snídaně je základ. Dělám si obilné kaše nebo míchaná vajíčka. Každý den koukám, abych měl hned ráno bílkoviny, zeleninu, ovoce.“

„Proteinový koktejl. Nakoupím sáčky, rozmíchám s vodou a hotovo.“

„To je přece chemie.“

„Není, je to z prodejny se zdravou výživou.“