Co vědět a jak mluvit o smrti. Varuje zhoršování čichu, větší tabu je stárnutí

Co je pro umírajícího člověka důležité?

Kromě utlumení bolesti nebo zmírnění dušnosti hlavně možnost strávit poslední čas s rodinou. Říct blízkým důležité věci. Australská spisovatelka Bronnie Wareová napsala knížku Čeho před smrtí nejvíc litujeme. Ta vznikla na základě rozhovorů s umírajícími, o něž se autorka pomáhala starat. Nejvíc prý lidé litovali, že se nevěnovali rodině a přátelům, že příliš mnoho času trávili v práci a honbou za kariérou či penězi. Nebo že neříkali dost často, co cítí. „Pokud pociťujeme nějakou křivdu nebo vinu, měli bychom se pokusit tyto záležitosti před smrtí vyřešit. Zároveň může být také přínosné sdělit svým blízkým to, co jsme třeba dlouho chtěli, ale dosud nedokázali říct,“ souhlasí psycholožka Klára Machů.

Ačkoliv to nezní hezky, smrt de facto dává životu smysl.