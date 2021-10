Jak se rodí sebevražda. Psychiatr Höschl nejen o schizofrenii a depresi

Mezi živočichy páchá nejčastěji sebevraždu člověk. Jaké bývají důvody?

Za sebevražednými plány většinou nestojí důvody. Sebevraždu člověk spáchá v důsledku deprese. To, že se následně hledají příčiny, proč to člověk udělal, souvisí s neporozuměním situaci. Většina lidí si dokáže představit, že onemocní štítná žláza, žaludek, že selžou ledviny. Ale to, že selže limbický systém, tedy ta část mozku, jež se podílí na emocích, si lidé většinou představit nedokážou, a tak hledají výlučně působení vnějších vlivů.

Pokud bychom si říkali, že za sebevraždou stojí jako „příčina“ nedostatek peněz nebo ztráta zaměstnání, pak by všichni ti, kdo přišli o práci nebo si myslí, že mají nedostatek peněz, museli spáchat sebevraždu. Ale tak tomu není. Sebevraždu spáchá člověk, u něhož došlo k rozvoji deprese. Takový člověk je v důsledku nějaké tíživé situace náchylnější myslet na ukončení života.