Když život končí. Paliatrička popisuje, na čem před smrtí opravdu záleží

Čeká nás to jednou každého. Ať se lékaři snaží sebevíc, člověku nezbývá nic jiného než přijmout konečnost života. Přesto nás děsí neznámo se smrtí spojené. A také strach z bolesti, utrpení, nemohoucnosti. Anebo v případě, že umírá někdo blízký, z pocitu, že přicházíme v životě navždy o kus jistoty a lásky. Paliativní medicína se zabývá péčí o pacienty se závažným onemocněním (občas i nevyléčitelným), u nichž se snaží o co nejlepší možnou kvalitu jejich života.

Kdysi jste řekla, že kvalitní paliativní péči v samotném závěru života má v Česku jen desetina pacientů. Z čeho to konstatování vyplynulo?

Z výsledku studie, kterou jsme provedli ve Všeobecné fakultní nemocnici ještě předtím, než jsme zde v roce 2016 založili paliativní tým. Byl to obrázek stavu péče, jakou dostával pacient během závěru života v nemocnici. V naší nemocnici průměrně umírá asi tisícovka lidí ročně. A my jsme chtěli v té studii popsat výchozí bod, kde jsme, a na co by se měla paliativní péče zaměřit. Určili jsme si tři hlavní okruhy. První: jak pečujeme o symptomy, jako je dušnost, bolest nebo deprese. Druhý: jak dobře komunikujeme s pacientem nebo s rodinou, to znamená, jak jsou si pacient nebo rodina vědomi toho, že se může blížit závěr života, a o co se snažíme. A třetí okruh se zaměřil na vyšetřovací a léčebné postupy, které v posledních 24 hodinách života pacient dostává. Vše jsme zkoumali z pohledu lékaře, zdravotní sestry a blízkých pacienta.