Smrt. Slovo nahánějící úzkost či pocit klidu. Jaké by bylo vědět, kdy zemřeme?

Jak by se náš život proměnil, kdybychom znali přesné datum našeho odchodu z tohoto světa? A jak by to změnilo společnost? Propadla by se do anarchie a násilí? Anebo by se naopak k sobě začali lidé chovat lépe? Ale hlavně – chtěli bychom termín své smrti opravdu vědět? Většina z nás nikoliv. Smrt je pro nás tabu.