Okovy islámu. Za změnu víry hrozí smrt jak od radikálů, tak od „umírněných“

14:01 , aktualizováno 14:01

Téměř pět let poté, co si Islámský stát (IS) prorazil cestu do Iráku a Sýrie společně se svou vlastní extrémní verzí islámu, se někteří muslimové na Blízkém východě začali znechuceně odklánět ke křesťanství. Anebo se vzdávat náboženství úplně. V obou případech jim ale kvůli odpadlictví jde stejně znovu o život.