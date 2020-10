Katolická organizace v Itálii pohřbívá plody po potratech, ženy nic netuší

V roce 2013 obdržela Beatrice, která pochází z Turína, nečekaně dopis. Místní správa ji informovala o ukončení nájmu hrobového místa napsaného na její příjmení. Ačkoli Beatrice nedávno ztratila otce, nechápala, proč dopis zmiňoval exhumaci, její otec si totiž vybral zpopelnění.



„Na úřadu mi řekli, že hrob je z roku 2008. Okamžitě jsem si to spojila. Někdo pochoval můj plod,“ říká Beatrice, která nechtěla uvést příjmení.

Její dítě bylo jedním z tisíců embryí a plodů, které pohřbila katolická asociace proti potratům Difendere la Vita con Maria (ADVM). Ta za posledních dvacet let uzavřela řadu dohod s nemocnicemi a místními samosprávami o shromažďování pozůstatků po interrupcích.

Sdružení je poté pohřbí v takzvaných Zahradách andělů, což jsou místa na hřbitovech speciálně určená k tomuto účelu. To vše bez vědomí rodičů.

Beatrice otěhotněla pět let předtím, než jí dopis přišel. Vyšetření ukázalo, že plod trpí vážnou vadou. Společně s partnerem se proto rozhodli pro potrat.

„Moje dítě by nemělo šanci postarat se samo o sebe. Nechtěla jsem mu způsobit bolest na tomto světě, kde se všichni navzájem neustále soudí,“ říká.

V žádném okamžiku procesu interrupce ji zdravotníci nepožádali, aby souhlasila, že plod pohřbí ADVM. „Co asociace udělala, mě nejen rozesmutnilo, ale také velmi rozzlobilo. Jak se to mohlo stát?“ říká.



Pohřbívání plodů asociací je legální

Po kontaktování nemocnice obdržela od jejího ředitele zprávu, že v té době bylo obvyklé o pohřebních opatřeních komunikovat jen ústně. Ředitel jí podle The Independentu napsal, že vzhledem k bolestivému momentu asi nechápala, co jí personál nemocnice o pohřebních postupech říká.

„Byla to těžká doba, ale informace o pohřbu jsou něčím, čemu věnujete pozornost,“ trvá na svém Beatrice.

Pokud nemocnice umožní externí organizaci provést pohřeb vaším jménem, je to podle italského zákona legální. Italové jsou povinni do 24 hodin od zákroku požádat nemocnici o pohřeb, a pokud tak neučiní, přechází na nemocnici zákonné vlastnictví plodu.

„Pokud rodiče nepodají žádost do 24 hodin, jejich právo přestává platit. Poté to přebere naše organizace,“ říká farář a ředitel ADVM Maurizio Gagliardini. „Za sedmnáct let jsme pochovali více než sto tisíc embryí a plodů v šedesáti městech napříč Itálií,“ podotýká.

Investigativní novinářka Jennifer Guerraová vytvořila interaktivní mapu se všemi známými pohřebišti plodů s cílem odhalit rozsah této praxe. Doposud napočítala téměř padesát hřbitovů soustředěných v severní Itálii. Domnívá se však, že skutečné množství je mnohem vyšší.

V některých hrobech je více plodů

„V některých hrobech je více plodů, takže je obtížné zjistit, kolik jich bylo pohřbeno po celé zemi. V obcích, kde se tato praxe odehrává, o ní však lidé nic neví,“ říká Guerraová. „Můžete požádat nemocnici, aby se o pohřeb postarala, ale ve skutečnosti se o to stejně postará asociace,“ dodává.



Fenomén vyvolal v Itálii kontroverzi a ostrou kritiku. Lidskoprávní a feministické organizace požadují změnu zákona a plné informování žen o tom, co s plodem bude. Napříč zemí se také uskutečnila řada protestů za práva žen.

Klíčovým problémem zákona je podle expertů nejednoznačnost, protože konkrétně neříká, kdo má pohřeb provést. Když nemocnice nechá plod v rukou katolické ADVM, může to mnoha lidem vadit z náboženského hlediska. Beatrice není věřící a má pocit, že církevní pohřeb byl porušením její vůle.

„Zjištění, že pohřeb provedla ADVM, znamenalo vrátit se k prvotnímu zármutku a prožít si znovu pocit viny. U hrobu jsem našla několik plyšových hraček. Bylo to, jako by mi někdo dával najevo, že jsem se o to nepostarala, tak to musel udělat někdo jiný,“ uzavírá Beatrice.