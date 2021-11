Zákeřná rakovina endometria. Jaké jsou varovné příznaky?

Nepodceňujte prevenci O své zdraví je třeba se aktivně starat a zdraví ženských orgánů k tomu patří také, už vzhledem k možnosti nádorových onemocnění. „Každá z nás musí sama využít lékařské péče, na kterou má nárok,“ říká Petra Adámková, ředitelka organizace ONKO Unie, která dlouhodobě vzdělává veřejnost v oblasti prevence. „A to především formou pravidelných gynekologických preventivních prohlídek, jejichž cílem je odhalit i bezpříznakově probíhající změny. Také je ale důležité navštívit lékaře vždy, když tělo vysílá signály, že něco není v pořádku. Nebojte se zeptat, zda by mohlo jít o příznaky zhoubného onemocnění. Je lepší zjistit, že jde o banalitu, než podcenit možnost vznikajícího zhoubného bujení.“ Vedle známých symptomů, jako jsou krvácení mimo cykly a po menopauze, bolestivost při pohlavním styku a nepříjemný výtok, se nádory ženských reprodukčních orgánů mohou projevit i nespecifickými příznaky. Může jít o bolesti v podbřišku či v bedrech, pocit zvětšování břicha, problémy s trávením jako zácpa nebo průjem, nechutenství, nadýmání, únavu a vyčerpání. Tyto příznaky by měly být vždy podnětem k vyhledání lékaře.