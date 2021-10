Zánět dělohy odhalte včas. Varovat vás může bolest beder i podbřišku

Jak ještě můžete předcházet potížím Volte neutrální pH

Vaginální prostředí obsahuje bakterie, které udržují vyvážené pH a plní důležitou ochrannou funkci. To je i důvod, proč jsou běžné mycí prostředky pro intimní partie zcela nevhodné. Působí příliš agresivně a snadno naruší křehkou bakteriální rovnováhu. Investujte proto raději do přípravků určených přímo pro intimní hygienu. Nepřehánějte to se sprchou

Nesnažte se omývat vnitřek vaginy, tím byste si mohla uškodit. Vaginální sliznice má navíc samočisticí schopnosti. Nepřehánějte to ale ani se sprchováním, i tak lze narušit přirozené poševní prostředí. Noste stoprocentní bavlnu

Nežádoucímu množení bakterií nahrává hlavně teplo a vlhko. Nenoste proto příliš úzké kalhoty a při nákupu spodního prádla volte vždy raději čistě bavlněné kalhotky, které dráždí intimní partie podstatně méně než ty ze syntetických materiálů. Pozor také na módní, ale nebezpečná tanga, úzký proužek má totiž tendenci víc se posunovat a přispívá k rozsevu bakterií z okolí konečníku.