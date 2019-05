Jak říct partnerce, že nemá vonný dech? Ptá se čtenář

Zeptejte se i vy Potřebujete s něčím poradit nebo se něco dozvědět? Napište nám, bude-li se váš dotaz týkat i ostatních čtenářů, pokusíme se najít odborníka a odpovědět vám. Své otázky posílejte emailem na adresu ona@idnes.cz.

Potřeboval bych pomoci v delikátní záležitosti. Začal jsem chodit s ženou. Vše funguje a je, jak má být. Jen jeden problém řeším a nevím si s tím rady. Moje přítelkyně má zřejmě problém s ústní hygienou. Na větší vzdálenost to nevadí, ale při líbání a jiných intimních aktivitách je to dost nepříjemné.

Nechci tu ženu ztratit, nechci ji urazit, ale nějak řešit to musím. Přemýšlel jsem, že bych jí koupil třeba elektrický zubní kartáček, případně ústní vodu, ale žádné výročí ani svátek nejsou v dohlednu. Když to přinesu jenom tak z ničeho nic, může jí to dojít.

Ptal jsem se kamarádů a kamarádek, ale nikdo mi nedokázal poradit. Je zajímavé, že za poslední dva roky jsem měl čtyři přítelkyně a tahle je už druhá, která má tento problém. Chci využít tuto příležitost, pokud to zveřejníte, a apelovat na ženy a dívky: holky, prosím vás, dávejte si na to pozor. Je to totiž fakt dokonalý turn down (ve smyslu konec přitažlivosti - pozn. red.), jak říkají Angličané.

Vladimír

Odpověď: Citlivě a ve vhodnou chvíli

Milý Vladimíre, pokud je váš vztah opravdu vážný, budete jistě muset v budoucnu řešit složitější situace, než je tato.

Možných příčin zápachu z úst je opravdu mnoho. Kromě kouření a aromatických jídel je nejčastějším zdrojem zápachu nedostatečná ústní hygiena, zubní kazy nebo parodontitida. Na vině ale může být také prostě zmnožený povlak jazyka, nedostatečný pitný režim, kvasinková infekce, chronická tonsilitida (chronický zánět mandlí), gastroesofageální reflux a mnoho dalších. Vzácně to může být i vážný zdravotní problém. Tedy nejen kvůli sobě, ale především kvůli vaší přítelkyni samotné byste ji na to měl upozornit.

Obávám se, že pouhým darováním elektrického kartáčku nebo ústní vody mnoho nevyřešíte. K dlouhodobému řešení zápachu z úst je obvykle potřeba více opatření současně. V první řadě dokonalá hygiena včetně čištění mezizubních prostorů a čištění jazyka. Pomoci mohou pasty nebo ústní vody, dostatečné pití vody, omezení sladkých jídel. Rozhodně je na místě navštívit zubního lékaře, se kterým je vhodné obtíže konzultovat. Ten může dále doporučit návštěvu dalších odborníků, především dentální hygienistky nebo otorinolaryngologa.

Vaše přítelkyně o svém problému pravděpodobně neví. Pokud jí to neřeknete vy, nejspíš se to nedozví a nebude to moct řešit. Říci někomu, že je mu občas nepříjemně cítit z úst, je náročné. Ale pokud si vyberete vhodnou chvíli, kdy jste oba dobře naladěni a v soukromí a podáte to citlivě tak, aby váš přístup vnímala jako láskyplný a záměr chápala jako vesrkze dobrý, mohlo by to být nakonec oboustranně prospěšné.

Přeji vám hodně štěstí. Vzájemná důvěra a komunikace jsou ve vztahu nejdůležitější.

MDDr. Kamila Cmíralová, stomatolog, Dental Office H33