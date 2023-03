Psychotropní nápoj ayahuasca silně ovlivňuje lidský mozek, zjistili vědci

Vědci pomocí skenům mozku získali nové poznatky o silně psychotropní látce dimethyltryptamin (DMT), kterou tato nápoj obsahuje.

Odhalili, že má hluboký dopad na celý mozek, zejména na oblasti, které u lidí hrají klíčovou roli v plánování, jazyce, paměti, komplexním rozhodování a představivosti. Kvůli droze se stávají extrémně propojenými, což je činí plynulejšími a pružnějšími, napsal list The Guardian.

„V dávce, kterou používáme, je to neuvěřitelně silné,“ uvedl neurolog a psychiatr Robin Carhart-Harris z Kalifornské univerzity v San Franscisku. „Lidé popisují, že opouštějí tento svět a pronikají do jiného, který je neuvěřitelně pohlcující a bohatě složitý, někdy obývaný jinými bytostmi, o nichž mají pocit, že by nad nimi mohli mít zvláštní moc, jako bohové,“ řekl vědec.

„Zjistili jsme, že DMT rozbíjí základní mozkové sítě a způsobuje, že se od sebe méně odlišují. Vidíme také, že se rozpadají hlavní rytmy mozku - které plní převážně inhibiční, omezující funkci - a ve shodě s tím se mozková aktivita stává neuspořádanější neboli informačně bohatší,“ vysvětlil Carhart-Harris.

Lidé vyhledávají změněné stavy, které přináší ayahuasca, již nejméně tisíc let. V roce 2019 byl při archeologických vykopávkách v jedné bolivijské jeskyni objeven kožený váček vyrobený ze tří liščích čumáků. Analýza vnitřku váčku odhalila stopy DMT, kokainu, pravděpodobně z listů koky, a dalších psychoaktivních látek. Váček, datovaný roky 900 až 1170, byl zabalen do svazku s malými špachtličkami z lamí kosti, dřevěnými šňupacími tabletami a pestrobarevnou čelenkou.

Vaří se z obří liány

Nápoj se obvykle připravuje vařením obří liány Banisteriopsis caapi s listy keře Psychotria viridis. Jeho název pochází z kečuánštiny, kterou v Andách mluví mnoho původních obyvatel, přičemž aya znamená duše a wasca znamená liána. Překlady se pak liší od duchovně záhadného „liána duše“ až po poněkud méně lákavé „provaz smrti“.

Do nejnovější studie Chris Timmermann, vedoucí skupiny zkoumající DMT na Imperial College London, naverboval 20 zdravých dobrovolníků, kteří při oddělených návštěvách laboratoře dostali 20miligramovou injekci DMT a placeba. Všichni byli prověřeni, aby se zajistilo, že jsou pro studii fyzicky i psychicky vhodní.

Vědci pomocí elektroencefalografie (EEG) a funkční magnetické rezonance (fMRI) zaznamenali mozkovou aktivitu před injekcí, pod vlivem psychotropní látky či placeba i poté. Dobrovolníci po celou dobu podávali aktuální informace o tom, jak intenzivní zážitek pociťovali.

Záznamy ukázaly, jak se normální hierarchické uspořádání mozku rozpadá, elektrická aktivita se stává anarchickou a propojení mezi oblastmi prudce stoupá. Zejména mezi těmi, které zvládají funkce „vyšší úrovně“ jako je představivost, která se u lidí vyvinula naposledy. „Čím to byl intenzivnější zážitek, tím víc byly propojené,“ řekl Timmerman.

Předpokládá se, že schopnost učinit mozkovou aktivitu plynulejší a pružnější je základem nejen hlubokého psychedelického zážitku, ale podle slibných klinických průzkumů i možnosti léčby deprese.

Ale přestože skeny a EEG poskytují bezprecedentní pohled na mozek při užití DMT, vědci se domnívají, že je třeba se dozvědět ještě více.