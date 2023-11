Léčba psychedeliky. Lidé mohou splynout s vesmírem i prožít smrt, líčí psychiatr

Nedávno jste dokončil druhou expedici Neuron do hlubin amazonské džungle, kde jste s týmem zkoumal tradiční domorodé rituály s nápojem ayahuasca. Co jste zatím zjistili?

Během ceremonie jsme simultánně nahrávali několik lidí pomocí EEG. Zajímalo nás, jestli jsme schopni zaznamenat nějakou mozkovou synchronicitu neboli takzvaný hyperscanning, tedy jak jsou mozky lidí na sebe vzájemně napojené v rámci ceremoniálního uspořádání. Podle našich předběžných dat se zdá, že se skutečně synchronizují. Musíme ale ještě přijít na to, co je synchronizuje – jestli to je šaman, ayahuasca, zpěv, nebo prostředí.

Svět, který otevírá psychedelická zkušenost, je velmi odlišný od toho, co jsme zvyklí vnímat v běžném životě. To neznamená, že náš svět takový není, to my nevíme.