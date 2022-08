Pot tělo chrání. Co ale dělat, když se potíme moc

Rady proti nadměrnému pocení 1. Používejte silnější antiperspiranty s výraznějším účinkem. Zápachu se můžete částečně zbavit i tím, když si budete partie, které se vám hodně potí, holit. 2. Antiperspiranty aplikujte před spaním nebo dvakrát denně (ráno a před spaním). Přípravek se snažte vmasírovat do pokožky. 3. Noste prodyšné a savé (nejlépe čistě bavlněné) prádlo. Z umělých vláken volte taková, která dýchají - například bambus, lyocell či speciální mikrovlákna typu moira. Vhodné jsou i volné střihy oblečení. 4. Vybírejte si barvy oděvů, na kterých koláče potu nejsou tak vidět - tmavé oděvy nebo látky se vzory. 5. Větrat by měly i vaše nohy. Dávejte vždy přednost obuvi vyrobené z přírodního materiálu (některé značky nabízejí podrážky, které „dýchají“). Myslete i na vhodné ponožky, měly by být bavlněné nebo z funkčního vlákna, které odvádí vlhkost. 6. Vyhýbejte se silně kořeněným jídlům a kofeinovým nápojům. 7. Hodně pijte. Tělo se tím ochladí, takže se pak nemusí tolik potit (od pocení uleví také šalvějový, mátový a fenyklový čaj).