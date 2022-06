Připravte se na vlnu veder. Jak zatočit s nadměrným pocením a zápachem

Jakkoli nepříjemné nám může být, pocení je pro lidský organismus potřebné. Ochlazuje ho a tím brání v přehřátí, navíc odvádí odpadní látky. Nejintenzivněji to pocítíme na čele, dlaních, chodidlech, v tříslech a podpaží.

Dva druhy potu

Právě v podpaží a také v ušních kanálcích, okolo bradavek a pohlavních orgánů se nacházejí takzvané apokrinní potní žlázy, které produkují pot obsahující bílkoviny a mastné kyseliny. Kvůli tomu je v těchto místech hutnější a nažloutlý. Sám o sobě je bez zápachu, ten je až důsledkem rozkladu bakteriemi, které žijí na povrchu lidského těla.

Naproti tomu tekutina produkovaná ekrinními potními žlázami, které máme po celém těle, se skládá z vody a minerálních látek, je proto bezbarvá a – laicky řečeno – bakteriím tolik nechutná. Z toho důvodu většinou nepáchne.

Co když se potím až moc? V některých případech se potíme, ač bychom neměli. Můžou za to banality jako příliš aromatické jídlo, ale třeba i stres, úzkostné stavy, porucha štítné žlázy, srdeční onemocnění, hypoglykémie či neduhy jako nadměrné pití alkoholu, kouření a obezita. Své by také mohly vypovědět těhotné ženy či jejich kolegyně v menopauze. Pokud se vám zdá, že trpíte tzv. hyperhidrózou, tedy nadměrným pocením, je dobré zjistit příčinu, s čímž vám pomůže lékař. Někdy se může jednat o poruchu funkce autonomního nervového systému. Na vině zde bývá nejčastěji dědičnost.

Pokud se vám návštěvou u lékaře podaří vyloučit jakoukoli vážnější příčinu nadměrného pocení, můžete si s potem a nepříjemným zápachem poradit i svépomocí. V první řadě je třeba říct – nesnažte se méně pít. Pocení tím nezastavíte a vystavujete se riziku dehydratace. Co byste naopak měli omezit, je sůl v jídelníčku, také alkohol, káva a silně aromatická, ostrá nebo kořeněná jídla. Pot nás při jejich požití chrání před vysokým tlakem.

Který hliník ano a který ne? Některé sloučeniny hliníku jsou neškodné a obsahuje je i přírodní kosmetika: Aluminium Hydroxide

Magnesium Aluminium Silicate

Alumina

Calcium Aluminum Borosilicate

Potassium Alum Na tyto byste si ovšem měli dát pozor: Aluminum

Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrex

Aluminum Chlorhydrex

Aluminum Tristearate

Aluminum Chlorohydrate

S antiperspiranty opatrně

Další radou je – ne zcela překvapivě – dodržování správné hygieny. Myjte se aspoň jednou denně, v horkých měsících klidně i dvakrát. Zaměřte se na inkriminovaná místa a pořádně je vydrhněte.

Na místě je také používání deodorantů, které zápach přebijí vůní, a také antiperspirantů. Ty dokážou omezit tvorbu potu tím, že ucpou vývody potních žláz. Díky parfémované složce voní stejně hezky jako deodoranty.

Je ovšem třeba dodat, že skýtají několik nevýhod. Často obsahují hliník, který může dráždit pokožku a způsobovat zdravotní potíže. Vybírejte proto raději produkty bez hliníku a případně i neparfémované, pokud máte citlivou kůži.

Při dlouhodobějším nebo příliš intenzivním používání antiperspirantu může také u ucpaných potních žláz docházet k infekci, protože pot se stále tvoří a nemá kudy vycházet. Vůbec nejlepší volbou jsou tak přírodní deodoranty, které nebrání přirozenému procesu pocení, ale eliminují zápach a jsou šetrné.

Řešení nabízí móda

Problémy s pocením může aspoň částečně vyřešit i vhodné oblečení. Pořiďte si bavlněné spodní prádlo a ponožky, které jsou prodyšné a vhodné i pro citlivou pokožku. Pod šaty a halenky můžete také obléct bavlněné tílko nebo tričko v neutrální barvě, které se stane vaší druhou kůží a pojme většinu potu, aniž by prosákl až ke svrchní vrstvě.

I tu však pro jistotu vybírejte z širokého spektra přírodních materiálů: bavlny, lnu, konopí, vlny, kašmíru, mohéru, tencelu, bambusu či přírodního hedvábí. Všechny dobře absorbují vlhkost a proto ani po celém dni stráveném na sluníčku nebudete nepříjemně páchnout. Zaměřte se přitom na světlejší barvy, na kterých propocené mapy nebudou tolik vidět.

Pečlivě sledujte štítky: možná vás překvapí, že i takové materiály jako něžná dírkovaná madeira či chambray, podobný džínovině, jsou ze stoprocentní bavlny.

V současnosti lze koupit i trička se speciální povrchovou úpravou nebo s prodyšnou membránou vloženou mezi dvě vrstvy látky v podpaží, která podle výrobce nepropustí ani kapičku potu. Můžete ho nosit samo o sobě nebo pod košili, šaty či blůzku.

Spolehněte se na přírodní síly

Další možnost nabízí příroda. Tou nejoblíbenější „babskou radou“ je šalvěj, kterou můžete užívat v podobě tobolek či čaje, jež seženete v lékárně nebo prodejně zdravé výživy. Tato šalvějová kúra však není vhodná pro dlouhodobé užívání, může totiž nebezpečně snížit činnost potních žláz. Po čtrnácti dnech si tak dejte přestávku a v těhotenství se šalvěji vyhněte úplně.

Dopřát si můžete i šalvějovou lázeň, a to buď celého těla či lokální – stačí zalít šest hrstí sušených šalvějových listů dvěma litry vroucí vody a nechat dvacet minut louhovat. Odvar nanášejte žínkou na problematická místa, případně ho přilijte do vany. Můžete si v něm také máčet nohy nebo ruce, a to ideálně třikrát do týdne.

Obdobné účinky má libeček, který vás zbaví nepříjemného zápachu. Studený odvar z asi patnáct centimetrů dlouhého stonku popíjejte ráno a večer. Dalším osvědčeným receptem je popíjení obyčejného černého čaje. Kromě toho můžete zkusit koupele z přesličky, ořešáku nebo obklady z jablečného octa.